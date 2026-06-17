مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا زاکانی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از اولین دوره جایزه خانواده محوری با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزیهای انجامشده مراسم وداع در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلای تهران برگزار خواهد شد اظهار کرد: مراسم تشییع نیز روز پانزدهم در تهران برگزار میشود همچنین مراسم هایی در روزهای شانزدهم تیرماه در شهر مقدس قم و همچنین هفدهم تیرماه در عراق و هجدهم همین ماه در مشهد مقدس پیش بینی شده است.
شهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره تمهیدات در نظر گرفتهشده برای مراسم تشییع در پایتخت گفت: محور شرقی ـ غربی شهر بیش از سایر گزینهها برای برگزاری این مراسم مورد توجه قرار گرفته و جزئیات آن در حال بررسی است؛ چرا که برآوردها از حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم حکایت دارد. تاکنون در تاریخ کشور سابقه حضور چنین جمعیتی در یک مراسم تشییع وجود نداشته و همه ابعاد موضوع از سوی دستگاههای مسئول در حال بررسی و ارزیابی است.
زاکانی تاکید کرد: مدیریت شهری در کنار سایر دستگاهها تلاش میکند خدمات مناسبی را به افرادی که از شهرهای مختلف برای حضور در مراسم به تهران سفر میکنند و همچنین شهروندان تهرانی که میزبان این رویداد هستند، ارائه دهد. با این حال روشن است که هیچ مجموعهای به تنهایی نمیتواند پاسخگوی چنین حجم گستردهای از جمعیت باشد و در این زمینه مشارکت مردمی اهمیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی مردم در این مراسم اظهار کرد: همان روحیهای که در روزهای گذشته در جامعه شکل گرفت و مردم برای پیگیری آرمانها، پیشرفت و آبادانی ایران و تجدید پیمان با ولایت در صحنه حضور داشتند، میتواند در این مراسم نیز تجلی پیدا کند. هدف آن است که هر خانواده تهرانی همانند ایام اربعین در کربلا، بخشی از مسئولیت میزبانی را بر عهده بگیرد و تجربهای ارزشمند از مشارکت اجتماعی در پایتخت رقم خورد.
شهردار تهران همچنین از طراحی سامانهای برای هماهنگی میان زائران و شهروندان خبر داد و گفت: در تلاش هستیم سامانه مشخصی را معرفی کنیم تا افرادی که برای شرکت در مراسم به تهران میآیند و شهروندان تهرانی بتوانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و خدمات متقابل ارائه دهند. همچنین تلاش میشود تمامی ظرفیتهای مرتبط با برگزاری مراسم، بهویژه در حوزه مأموریتهای شهرداری تهران، با مشارکت مردم به کار گرفته شود.
زاکانی در خصوص مسیر نهایی تشییع نیز گفت: هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است. محور خیابان دماوند، انقلاب، آزادی و ادامه مسیر به سمت لشکری از گزینههای اصلی مورد بررسی است، اما انتخاب نهایی به ظرفیتی بستگی دارد که بتواند پاسخگوی حضور جمعیت میلیونی باشد. در کنار مسیر اصلی، خیابانهای فرعی و فضاهای جانبی نیز برای خدماترسانی و مدیریت جمعیت پیشبینی خواهند شد.
وی افزود: الگوهای مختلف برگزاری مراسم در حال بررسی است؛ چرا که تاکنون تجربهای با این حجم از جمعیت وجود نداشته است. در این میان موضوعاتی همچون اسکان، خدمات شهری، خدمات فرهنگی و حملونقل از مهمترین محورهای برنامهریزی به شمار میرود و مجموعه مدیریت شهری با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها تلاش میکند تهران به صورت یکپارچه برای این رویداد بزرگ آماده شود.
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