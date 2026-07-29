پزشکان بدون مرز: پاکستان باید بازگشت اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) دیروز (سه‌شنبه ۶ مرداد) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پناهجویان افغان در پاکستان در ترس دائمی از دستگیری، بازداشت، اخراج و از دست دادن معیشت زندگی می‌کنند.

این سازمان تأکید کرد طرح «بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی» باعث شده بسیاری از پناهجویان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند یا درمان خود را به تأخیر بیندازند، امری که به مشکلات قابل پیشگیری مانند سوءتغذیه و عوارض بارداری منجر شده است.

در گزارش آمده است: در یکی از روایت‌های ثبت‌شده، پناهجویی به نام نجیب که با وجود داشتن کارت ثبت‌نام دستگیر شده بود، گفت همسر باردارش به دلیل استرس شدید دچار خونریزی شد و سقط جنین کرد. او از ترس دستگیری مجدد، دیر به بیمارستان رسید.

بر اساس ارزیابی‌های MSF در بلوچستان، نزدیک به یک‌سوم کودکان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های سیار دچار سوءتغذیه حاد بودند و حدود ۹۰ درصد آن‌ها از پناهجویان افغان بودند. این سازمان اعلام کرد بیش از ۲٫۵ میلیون افغان تحت این طرح به افغانستان بازگردانده شده‌اند که بسیاری از آن‌ها به‌صورت غیرارادی بوده است.

مارکو دن هارتوخ، رئیس مأموریت پزشکان بدون مرز در پاکستان، گفت: «پاکستان بیش از ۴۵ سال میزبان پناهجویان افغان بوده، اما اکنون آن‌ها در ترس مداوم زندگی می‌کنند. بازگشت‌ها باید داوطلبانه، امن و با حفظ کرامت باشد.»

پزشکان بدون مرز از دولت پاکستان خواست سازوکارهایی برای شناسایی و حمایت از افراد در معرض خطر (از جمله زنان، کودکان، سالمندان، بیماران و افراد دارای معلولیت) ایجاد کند و از همه کشورهای میزبان نیز خواست بازگشت‌های غیرداوطلبانه به افغانستان را متوقف کنند. این سازمان هشدار داد سیستم بهداشت شکننده افغانستان توان پذیرش این حجم از بازگشت‌کنندگان را ندارد.

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