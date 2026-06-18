سمینار »دیپلماسی خویشاوندی« در کابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در این سمینار که از سوی این رایزنی در کابل برگزار شد، با طرح موضوع «دیپلماسی خویشاوندی؛ از هم‌زبانی تا هم‌سرنوشتی در گستره تمدنی ایران و افغانستان» دیپلماسی خویشاوندی را ضرورتی راهبردی برای تقویت همگرایی فرهنگی و تمدنی میان ایران و افغانستان دانست.

روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اعلام این خبر، تأکید کرد که حسینی به عنوان سخنران سمینار، این رویکرد نوین را بر پایه پیوندهای عمیق تاریخی، زبانی، دینی و فرهنگی دو ملت دانسته که می‌تواند اعتماد متقابل را گسترش دهد.

رایزن فرهنگی ایران با اشاره به موقعیت ژئوکالچرال دو کشور در قلب حوزه تمدنی ایرانی، گفت: پیوندهای خویشاوندی میان ملت‌های ایران، افغانستان، تاجیکستان و بخش‌هایی از آسیای مرکزی، قفقاز و شبه‌قاره، سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که موانع سیاسی را کاهش می‌دهد. این دیپلماسی به بازشناسی میراث مشترک کمک می‌کند و زمینه‌ساز همگرایی منطقه‌ای و تقویت حس تعلق به یک هویت تمدنی واحد خواهد شد.

حسینی با برشمردن ظرفیت‌های فرهنگی مشترک، آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی، مولانا جلال‌الدین بلخی، سعدی شیرازی، حافظ، خواجه عبدالله انصاری و سنایی غزنوی را به عنوان ابزارهای مؤثر دیپلماسی فرهنگی معرفی کرد.

وی افزود که اشتراکات فرهنگی، گفت‌وگو و تفاهم را تسهیل می‌کند و ملت‌هایی که خود را اعضای یک خانواده تمدنی می‌دانند، آمادگی بیشتری برای حل اختلافات از طریق همکاری دارند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه به نقش این دیپلماسی در برابر هویت‌زدایی و تاریخ‌زدایی اشاره کرد و گفت: در عصر جهانی‌شدن و رقابت روایت‌های هویتی، دیپلماسی خویشاوندی از فراموشی ریشه‌های مشترک جلوگیری می‌کند. این رویکرد بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های علمی، دانشگاهی، گردشگری، رسانه‌ای، نشر کتاب و حتی مناسبات اقتصادی فراهم می‌آورد.

حسینی در پایان با استناد به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره «از هم‌زبانی تا هم‌سرنوشتی»، خاطرنشان کرد: زبان مشترک فراتر از ابزار ارتباط، بستری برای شکل‌گیری سرنوشت مشترک است. دیپلماسی خویشاوندی می‌تواند ملت‌های حوزه تمدنی ایران را از سطح اشتراکات فرهنگی به همکاری‌های راهبردی، پایدار و آینده‌ساز ارتقا دهد.

این سمینار بخشی از تلاش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران برای تقویت روابط با افغانستان بر پایه میراث مشترک تمدنی است.

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