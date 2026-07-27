سفر گروهی ۱۵ گردشگر ایرانی به افغانستان؛ تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی دو کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی ۱۵ نفره از فعالان گردشگری، ایرانشناسان و پژوهشگران ایرانی با هدف بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان به این کشور سفر کردهاند؛ سفری که برگزارکنندگان آن را نخستین برنامه گروهی جهانگردان ایرانی در سالهای اخیر معرفی کردهاند. این گروه پس از بازدید از آرامگاههای شاعران و بزرگان ادب فارسی در نیشابور و طوس، وارد افغانستان شده و سفر خود را از هرات آغاز کرده است. اعضای کاروان پس از بازدید از آثار تاریخی قندهار و غزنی، به کابل رفتند و با رایزن فرهنگی ایران در افغانستان دیدار کردند.
سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی ایران، در این دیدار بر تسهیل صدور روادید، تأمین امنیت گردشگران و فراهمکردن زمینه حضور گستردهتر گردشگران و پژوهشگران ایرانی در افغانستان تأکید کرد.
وی پیوندهای تاریخی، زبانی و ادبی دو کشور را زمینهای مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی و همکاریهای علمی دانست و از اعضای این گروه خواست مشاهدات خود را پس از بازگشت در قالب سفرنامه، مقاله، عکس، فیلم و مستند منتشر کنند.
رایزن فرهنگی ایران همچنین بازدید از خانه مولانا در بلخ، تخت رستم در سمنگان، قلعه ضحاک و آثار تاریخی و طبیعی بامیان و آرامگاه رابعه بلخی را به گردشگران پیشنهاد کرد.
اعضای این گروه نیز گفتند پیش از سفر، بهدلیل بازتابهای رسانهای درباره وضعیت امنیتی افغانستان نگرانیهایی داشتند، اما مشاهدات میدانی آنان تصویری متفاوت از این کشور ارائه کرده است.
آنان مهماننوازی مردم، آثار تاریخی و غنای فرهنگی شهرهای افغانستان را از مهمترین تجربههای سفر خود دانسته و اعلام کردند گزارشها و تصاویر این سفر را پس از بازگشت منتشر خواهند کرد.
برگزارکنندگان این برنامه امیدوارند چنین سفرهایی به افزایش شناخت متقابل، گسترش تبادلات فرهنگی و رونق گردشگری میان ایران و افغانستان کمک کند.
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