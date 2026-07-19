به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیدروحالله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در یادداشتی با عنوان «افغانستان؛ سرزمین تاریخ، فرهنگ، آزادگی و افتخار» به واکنشهای شکلگرفته نسبت به اظهارات اخیر یکی از هنرمندان ایرانی درباره افغانستان پرداخت.
وی در این یادداشت تأکید کرد که روابط ایران و افغانستان بر پایه قرنها اشتراک تاریخی، فرهنگی، زبانی، دینی و تمدنی شکل گرفته و اظهارنظرهای فردی نمیتواند این پیوندهای عمیق را خدشهدار کند.
حسینی واکنش اندیشمندان، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و شهروندان افغانستان را نشاندهنده حساسیت و احساس مسئولیت آنان نسبت به هویت تاریخی، فرهنگی و ملی این کشور دانست.
رایزن فرهنگی ایران تصریح کرد که سخنان یک هنرمند یا شخصیت رسانهای را نباید موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای فرهنگی و علمی یا ملت ایران تلقی کرد.
وی افزود قضاوت درباره یک ملت یا دولت بر پایه دیدگاههای شخصی و اظهارات فردی، اقدامی منصفانه نیست و با اصول روابط فرهنگی و بینالمللی نیز سازگاری ندارد.
افغانستان؛ سرزمین تمدن و فرهنگ
حسینی در ادامه، افغانستان را سرزمینی برخوردار از پیشینه درخشان تمدنی توصیف کرد و نوشت که این کشور در حافظه تاریخی ملت ایران با فرهنگ، شعر، عرفان، علم، مقاومت و آزادگی شناخته میشود.
وی شهرهای بلخ، هرات، غزنی، بامیان، قندهار، کابل و بدخشان را از مراکز مهم علم، ادب، هنر و فرهنگ جهان اسلام در دورههای مختلف تاریخی دانست.
رایزن فرهنگی ایران همچنین از مولانا جلالالدین محمد بلخی، خواجه عبدالله انصاری هروی، ناصر خسرو بلخی، سنایی غزنوی، ابوریحان بیرونی، جامی هروی، رابعه بلخی و عنصری بلخی بهعنوان بخشی از سرمایههای مشترک جهان اسلام و حوزه فرهنگی زبان فارسی یاد کرد.
وی تأکید کرد که میراث علمی و ادبی این شخصیتها، محدود به مرزهای سیاسی امروز نیست و به همه ملتهای این حوزه تمدنی تعلق دارد.
ظرفیتهای تاریخی و طبیعی افغانستان
حسینی در بخش دیگری از یادداشت خود به ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و گردشگری افغانستان پرداخت و از بند امیر، دره پنجشیر، منار جام، مسجد جامع هرات، باغ بابر، پارک ملی واخان، رشتهکوه هندوکش، نورستان و بدخشان بهعنوان بخشی از جاذبههای مهم این کشور نام برد.
وی این آثار و مناطق را نشاندهنده تنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی افغانستان دانست و بر ضرورت معرفی بهتر این ظرفیتها به مردم منطقه و جهان تأکید کرد.
تأکید بر روحیه استقلالخواهی مردم افغانستان
رایزن فرهنگی ایران، استقلالخواهی را یکی از ویژگیهای برجسته مردم افغانستان توصیف کرد و گفت ملت این کشور در دورههای مختلف تاریخی برای حفظ استقلال، هویت ملی و تمامیت ارضی خود ایستادگی کرده است.
وی با اشاره به جنگهای افغانستان با امپراتوری بریتانیا، مقاومت در برابر اشغال اتحاد جماهیر شوروی و تحولات دو دهه اخیر، تأکید کرد که آزادگی و مقاومت جایگاهی مهم در حافظه تاریخی مردم افغانستان دارد.
روابط دو ملت فراتر از مناسبات سیاسی است
حسینی روابط ایران و افغانستان را فراتر از مناسبات سیاسی میان دولتها دانست و گفت پیوندهای تاریخی، فرهنگی، زبانی، دینی و خانوادگی، سرمایهای ماندگار برای دو ملت است.
وی افزود جمهوری اسلامی ایران همواره افغانستان را کشوری دوست، همسایه، مسلمان و برخوردار از پیشینه تمدنی درخشان دانسته و در مواضع رسمی خود بر احترام به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرده است.
رایزن فرهنگی ایران در پایان از نخبگان، رسانهها و اندیشمندان دو کشور خواست با تقویت گفتوگو، احترام متقابل و شناخت دقیقتر از تاریخ مشترک، اجازه ندهند سوءبرداشتها و اظهارات احساسی بر روابط دیرینه ایران و افغانستان سایه بیفکند.
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