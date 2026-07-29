به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارش تازه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) آمده است که بارندگی شدید، سیلاب‌های ناگهانی و مخاطرات طبیعی مرتبط، همچنان جوامع را در مناطق مرکزی، شرقی، شمال‌شرقی و جنوب‌شرقی افغانستان تحت تأثیر قرار داده است.

در این گزارش که امروز (چهارشنبه ۷ مرداد) منتشر شد، آمده است که سیلاب تأثیرات قابل توجهی در استان‌های غزنی، کاپیسا، لغمان، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، پروان و برخی مناطق دیگر ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، در ولایت/استان لغمان سه نفر جان خود را از دست داده‌اند و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین ۱۸۷ خانواده آسیب دیده‌اند، ۱۸۳ خانه تخریب یا آسیب دیده، حدود ۸۰۰ جریب محصول فصلی و نزدیک به ۳۱۰ رأس دام نیز از بین رفته یا آسیب دیده‌اند.

در گزارش اوچا تأکید شده است که ولایت نورستان همچنان بیشترین آسیب را متحمل شده است. طبق این گزارش، ارزیابی مشترک نیازها در شهرستان پرون تکمیل شده و ۱۲۰ خانواده واجد شرایط دریافت کمک‌های بشردوستانه شناسایی شده‌اند و تاکنون به ۹۲ خانواده اول کمک‌رسانی شده است.

اوچا در ادامه گزارش خود آورده است که ارزیابی‌های مشترک نیازها در ولایت‌های لوگر، کابل، کاپیسا و پروان نیز به پایان رسیده است. بر اساس این گزارش، قرار است به ۷۹ خانواده در لوگر، ۲۸ خانواده در کابل، ۶۵ خانواده در کاپیسا و ۴۵ خانواده در پروان کمک ارائه شود و ارزیابی‌ها در میدان‌وردک و پنجشیر نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

در این گزارش آمده است که شرکای بشردوستانه اوچا همچنان در حال گسترش کمک‌رسانی از طریق فعالیت در حوزه‌های سرپناه، بهداشت، آب، حفاظت و آموزش هستند. اوچا نوشته است که بازسازی شبکه آب در پرون در جریان است، خدمات اضطراری بهداشتی ادامه دارد و مؤسسات همکار در حال گسترش فعالیت‌های حفاظتی، حمایت روانی-اجتماعی و آموزشی هستند.

اوچا در پایان گزارش خود هشدار داده است که سیلاب‌ها و رانش زمین اخیر ممکن است باعث جابه‌جایی یا آشکار شدن مواد منفجره باقیمانده از جنگ شده باشد که این موضوع خطر را برای جوامع آسیب‌دیده و کارکنان مؤسسات بشردوستانه افزایش می‌دهد.

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