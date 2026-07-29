به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه و مهاجران لبنان با صدور بیانیه‌ای، تلاش برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان در منطقه شرقی و ریاض با پهپادهایی که به ادعای این وزارتخانه از خاک عراق به پرواز درآمده‌اند را به‌شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان، بر حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور تأکید و از تصمیم دولت عراق برای آغاز تحقیقات درباره این حادثه استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است که مقابله با فعالیت‌های نظامی گروه‌های غیردولتی در لبنان، عراق و یمن، مسئولیتی مشترک است و باید به گونه‌ای دنبال شود که دولت‌های این کشورها بتوانند با اتکا به نهادهای قانونی و رسمی، حاکمیت و اقتدار خود را بر سراسر سرزمینشان اعمال کنند.

وزارت خارجه لبنان همچنین شلیک موشک‌های بالستیک ایران به سمت اردن را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست.

این وزارتخانه ضمن اعلام همبستگی با اردن، بر حمایت از امنیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد.

این موضع‌گیری در حالی منتشر شد که پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان به مواضعی در شرق عراق، هیئت الحشد الشعبی از شهادت دست‌کم ۲۰ نفر و زخمی شدن ۳۲ تن از نیروهای خود خبر داد و این حملات را نقض حاکمیت عراق خواند.

در پی این تحولات نیز نخست‌وزیر عراق دستور برگزاری نشست فوق‌العاده شورای وزیران امنیت ملی را برای بررسی آخرین وضعیت امنیتی صادر کرد.

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