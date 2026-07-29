به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که ایران در چارچوب برنامه تقویت توان دفاع هوایی خود، طی هفتههای آینده نخستین محموله از ۳۰۰ تا ۴۰۰ سامانه پدافند هوایی قابل حمل ساخت چین را دریافت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، ارزش این قرارداد بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار برآورد شده و شامل سامانههای دوشپرتاب «QW-12» و «FN-16» است.
رویترز مدعی شده است این قرارداد از طریق شرکت «چونگچینگ بائوشانگ اینترنشنال اینوستمنت» مستقر در هنگکنگ و بهعنوان واسطه میان طرف ایرانی و تأمینکننده چینی منعقد شده است.
همچنین در این گزارش آمده که طبق برنامه اولیه، انتقال این تجهیزات از شهر ارومچی در غرب چین آغاز شده و از مسیر پاکستان به ایران انجام خواهد شد، هرچند جزئیات نهایی شیوه انتقال هنوز مشخص نیست و ممکن است زمانبندی و حجم تحویل تغییر کند.
در مقابل، وزارت امور خارجه چین این گزارش را رد کرد و اعلام داشت که «ادعاهای مطرحشده هیچ پایه و اساسی ندارد» و پکن همواره در مسیر کمک به برقراری صلح و پایان دادن به درگیریها حرکت کرده است.
ارتش پاکستان نیز گمانهزنیها درباره مشارکت این کشور در انتقال سامانههای پدافندی چین به ایران را «کاملاً ساختگی و نادرست» خواند.
به نوشته رویترز، کارشناسان نظامی معتقدند سامانههای پدافند هوایی قابل حمل به دلیل قابلیت جابهجایی سریع، استقرار آسان و امکان استفاده توسط تیمهای کوچک، نقش مهمی در تقویت دفاع هوایی کوتاهبرد ایفا میکنند و نسبت به سامانههای ثابت، آسیبپذیری کمتری در برابر حملات دارند.
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