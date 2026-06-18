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چین: از تفاهم ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم / هشدار به اسرائیل: خود را با صلح و ثبات منطقه هم‌سو کنید

۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
کد مطلب: 1828878
چین: از تفاهم ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم / هشدار به اسرائیل: خود را با صلح و ثبات منطقه هم‌سو کنید

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، با اعلام استقبال پکن از امضای تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران، ضمن تأکید بر روابط راهبردی چین و ایران، به رژیم صهیونیستی هشدار داد که در این برهه حساس باید خود را با هدف کلی صلح و ثبات منطقه هم‌سو کند و از هرگونه اقدام کارشکنانه در اجرای تفاهم‌نامه خودداری نماید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پکن همواره از صلح و ثبات در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس حمایت کرده و از امضای تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران استقبال می‌کند.

وی با تأکید بر روابط راهبردی چین و ایران گفت: چین و ایران شرکای جامع راهبردی هستند. چین مایل است همراه با ایران، در راستای تحکیم و تعمیق اعتماد سیاسی متقابل، تقویت همکاری‌های دوجانبه سودمند در حوزه‌های گوناگون و پیشبرد مستمر شراکت جامع راهبردی چین و ایران تلاش کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین سپس با اشاره به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اجرای مرحله نخست تفاهم‌نامه و مذاکرات آتی دو طرف، وارد یک هشدار صریح خطاب به تل‌آویو شد و تصریح کرد: در این برهه حساس، تمامی طرف‌های ذی‌ربط، از جمله اسرائیل، باید خود را با هدف کلی صلح و ثبات منطقه هم‌سو کنند و به جای اقدام در جهت عکس، گام‌های مشخصی بردارند که برای اجرای مرحله نخست تفاهم‌نامه و پیشبرد مذاکرات مرحله دوم مفید و مساعد باشد.

لین جیان در پایان تأکید کرد که چین آماده است به ایفای نقش خود ادامه دهد و همراه با جامعه بین‌المللی، برای تحقق هرچه زودتر صلح و ثبات پایدار در غرب آسیا، تلاشی بی‌وقفه به عمل آورد.

گفتنی است، هشدارهای چین در حالی مطرح شده است که مقام‌های رژیم صهیونیستی که به شدت با هرگونه توافق با ایران مخالف هستند، برخلاف مفاد تفاهم‌نامه تلاش می‌کنند با حمله به لبنان، در اجرای این تفاهم‌نامه کارشکنی کنند.

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