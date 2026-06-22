به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چین روز دوشنبه اعلام کرد صادرات برخی کالاها به ۱۰ شرکت آمریکایی را محدود کرده و در کنار آن، خرید محصولات ۴۶ شرکت دیگر آمریکا را برای نهادهای دولتی خود ممنوع ساخته است. وزارت تجارت چین این تصمیم را «پاسخی» به اقدام دولت آمریکا در افزودن برخی شرکت‌های چینی به فهرست موسوم به نهادهای نظامی دانست و تأکید کرد که این سیاست با هدف حفاظت از امنیت ملی اتخاذ شده است.

بر اساس این اعلام، شرکت‌های چینی تنها در صورت دریافت مجوز رسمی می‌توانند کالاهای «واقعاً ضروری» را به شرکت‌های مشمول تحریم صادر کنند. پکن همچنین هشدار داده است که انتقال کالاهای دو منظوره از چین به این شرکت‌ها از طریق اشخاص یا شرکت‌های ثالث در دیگر کشورها نیز ممنوع است؛ اقدامی که دامنه فشارهای متقابل میان دو اقتصاد بزرگ جهان را گسترده‌تر می‌کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که روابط چین و آمریکا پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در پکن، همچنان پرتنش باقی مانده است. واشنگتن اخیراً ده‌ها شرکت چینی از جمله «علی‌بابا»، «بایدو» و «بی‌وای‌دی» را به فهرست سیاه افزوده بود؛ اقدامی که به‌گفته مقام‌های چینی، زمینه‌ساز پاسخ متقابل پکن شد.

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