کودکان ما باید با تفکر استقامت پرورش یابند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی طی سخنانی در همایش شیرخوارگان حسینی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: این محفل نورانی اگر چه برای کودکی شیرخوار است اما پیام آور مظلومیت و حقیقت و پیام رسان شهادت طلبی و حق طلبی است.

وی افزود: کودک شش ماهه با لب تشنه همه حق جویان عالم را با حقیقت سیراب خواهد کرد چراکه کربلا قطعه ای از بهشت است و فاصله ای با عرش خدا ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی با بیان اینکه پیام کودک شش ماهه اباعبدالله الحسین علیه السلام پیام مقاومت و پیام ایستادگی در برابر کفر و پیام تسلیم نشدن است، گفت: وظیفه والدین و معلمان این است که با این تفکر کودکان خود را پرورش دهند چرا که دشمن منتظر است کودکان بزرگ بشوند و آن ها از مسیر درست منحرف نماید.

وی یادآور شد: ماموریت مادران بعد از دوران شیردهی تمام نخواهد شد چرا که ماموریت اصلی مادران زمانی است که فرزند بزرگ می شود و ممکن است به گوشی تلفن به فضای مجازی راه پیدا کند و آلوده شود.

حسینی در ادامه گفت: وظیفه اصلی مادران تربیت صحیح کودکان برای سربازی امام زمان(عج) و فداکاری و ایثار و پیروی از قرآن است.

وی تأکید کرد: امروز در تجمعاتی که در شهرهای ایران است بانوان گوی سبقت را از آقایان ربوده اند و الگو شده اند چرا که نقش بانوان در دعوت به راه حق یک نقش بی بدیل است. محفل امروز نیز یک مراسم نیست بلکه یک بیعت با آرمان و راه سیدالشهدا و حضرت علی اصغر علیه السلام است.

سخنران حرم بانوی کرامت در پایان گفت: حضرت علی‌اصغر علیه السلام مظلومیت سیدالشهدا را امضا کرد چرا که کوچکترین سرباز کربلا بود؛ اما بزرگترین کلاس درس بندگی و عبودیت را در کربلا به جهانیان نشان داد.

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