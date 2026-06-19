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عالم شیعه پاکستان:

کربلا مدرسه‌ای جاودان برای همه عصرهاست

۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
کد مطلب: 1829060
کربلا مدرسه‌ای جاودان برای همه عصرهاست

یکی از اعضای ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با تأکید بر اینکه واقعه کربلا تنها یک رویداد تاریخی نیست، آن را مدرسه‌ای دائمی برای همه نسل‌ها دانست و گفت: قیام امام حسین(ع) پیام‌آور مبارزه با ظلم، استبداد و بی‌عدالتی و الگویی ماندگار برای دفاع از حق، کرامت انسانی و آزادگی است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نخستین مجلس عزاداری دهه محرم در ایالت بلوچستان اظهار داشت: حضرت امام حسین(ع)، نوه پیامبر اکرم(ص) و سرور جوانان بهشت، نور الهی و چراغ هدایت هستند که بشریت را از تاریکی‌های جهل، گمراهی و ضلالت به سوی نور هدایت و صراط مستقیم رهنمون ساختند.

وی افزود: در مقطعی که بخش بزرگی از امت اسلامی در برابر حاکمیتی فاسد و گمراه همچون یزید تسلیم شده بود و مرز میان حق و باطل در حال از بین رفتن بود، امام حسین(ع) همچون چراغی فروزان ظهور کردند و با قیام، ایثار و استقامت خود، پرچم حق و حقیقت را برافراشتند.

این عالم پاکستانی تصریح کرد: امام حسین(ع) نه تنها امت اسلامی، بلکه همه بشریت را با پیام مقاومت در برابر ظلم و استبداد، آزادی‌خواهی و عزت نفس آشنا کردند و راه ایستادگی در برابر ستمگران را به جهانیان آموختند.

وی با اشاره به جایگاه ماندگار سیدالشهدا(ع) در تاریخ گفت: تاریخ گواهی می‌دهد که بسیاری از پادشاهان، فرمانروایان و جباران روزگار به فراموشی سپرده شده‌اند و نام و نشانی از آنان باقی نمانده است، اما نام مبارک امام حسین بن علی(ع) همچنان در سراسر جهان با احترام، عظمت و عشق یاد می‌شود.

 دومکی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) فرمانروای بزرگی هستند که پرچم ایشان امروز نیز در سراسر جهان برافراشته است و تا قیامت نیز برافراشته خواهد ماند. عظمت آن حضرت به اندازه‌ای است که به تنهایی بر لشکری عظیم از یزیدیان برتری داشتند.

وی تأکید کرد: واقعه کربلا تنها یک فاجعه تاریخی نیست، بلکه پیام زنده و مدرسه‌ای همیشگی برای همه انسان‌ها در هر عصر و زمان به شمار می‌رود. کربلا به ما می‌آموزد که در برابر ظلم، زورگویی، استبداد و قدرت‌های باطل سر تسلیم فرود نیاوریم و برای تحقق حق، عدالت و انصاف آماده فداکاری باشیم.

این عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان با بیان اینکه محرم، ایام‌الله است، اظهار داشت: هدف از برگزاری مراسم محرم تنها ابراز اندوه و عزاداری نیست، بلکه باید اندیشه‌ها، سیره، تعالیم و پیام امام حسین(ع) در جامعه تبیین و ترویج شود تا مردم بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند و در برابر یزیدها و نظام‌های یزیدی هر عصر، مسیر عدالت، حقیقت، آزادی و کرامت انسانی را انتخاب کنند.

وی در پایان از برادران اهل سنت دعوت کرد با حضور گسترده در مجالس عزاداری و محافل ذکر اهل‌بیت(ع)، در ترویج پیام امام حسین(ع) مشارکت داشته باشند و شیعه و سنی در کنار یکدیگر، آموزه‌های عاشورا را به بخشی از زندگی فردی و اجتماعی خود تبدیل کنند.
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