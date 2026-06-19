به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نخستین مجلس عزاداری دهه محرم در ایالت بلوچستان اظهار داشت: حضرت امام حسین(ع)، نوه پیامبر اکرم(ص) و سرور جوانان بهشت، نور الهی و چراغ هدایت هستند که بشریت را از تاریکی‌های جهل، گمراهی و ضلالت به سوی نور هدایت و صراط مستقیم رهنمون ساختند.

وی افزود: در مقطعی که بخش بزرگی از امت اسلامی در برابر حاکمیتی فاسد و گمراه همچون یزید تسلیم شده بود و مرز میان حق و باطل در حال از بین رفتن بود، امام حسین(ع) همچون چراغی فروزان ظهور کردند و با قیام، ایثار و استقامت خود، پرچم حق و حقیقت را برافراشتند.

این عالم پاکستانی تصریح کرد: امام حسین(ع) نه تنها امت اسلامی، بلکه همه بشریت را با پیام مقاومت در برابر ظلم و استبداد، آزادی‌خواهی و عزت نفس آشنا کردند و راه ایستادگی در برابر ستمگران را به جهانیان آموختند.

وی با اشاره به جایگاه ماندگار سیدالشهدا(ع) در تاریخ گفت: تاریخ گواهی می‌دهد که بسیاری از پادشاهان، فرمانروایان و جباران روزگار به فراموشی سپرده شده‌اند و نام و نشانی از آنان باقی نمانده است، اما نام مبارک امام حسین بن علی(ع) همچنان در سراسر جهان با احترام، عظمت و عشق یاد می‌شود.

دومکی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) فرمانروای بزرگی هستند که پرچم ایشان امروز نیز در سراسر جهان برافراشته است و تا قیامت نیز برافراشته خواهد ماند. عظمت آن حضرت به اندازه‌ای است که به تنهایی بر لشکری عظیم از یزیدیان برتری داشتند.

وی تأکید کرد: واقعه کربلا تنها یک فاجعه تاریخی نیست، بلکه پیام زنده و مدرسه‌ای همیشگی برای همه انسان‌ها در هر عصر و زمان به شمار می‌رود. کربلا به ما می‌آموزد که در برابر ظلم، زورگویی، استبداد و قدرت‌های باطل سر تسلیم فرود نیاوریم و برای تحقق حق، عدالت و انصاف آماده فداکاری باشیم.

این عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان با بیان اینکه محرم، ایام‌الله است، اظهار داشت: هدف از برگزاری مراسم محرم تنها ابراز اندوه و عزاداری نیست، بلکه باید اندیشه‌ها، سیره، تعالیم و پیام امام حسین(ع) در جامعه تبیین و ترویج شود تا مردم بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند و در برابر یزیدها و نظام‌های یزیدی هر عصر، مسیر عدالت، حقیقت، آزادی و کرامت انسانی را انتخاب کنند.

وی در پایان از برادران اهل سنت دعوت کرد با حضور گسترده در مجالس عزاداری و محافل ذکر اهل‌بیت(ع)، در ترویج پیام امام حسین(ع) مشارکت داشته باشند و شیعه و سنی در کنار یکدیگر، آموزه‌های عاشورا را به بخشی از زندگی فردی و اجتماعی خود تبدیل کنند.

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