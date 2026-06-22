بر افراشتن پرچم حسینی در دانشگاه مستنصریه بغداد + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پنجمین روز عزای سالار شهیدان "علیه‌السلام"، آئین بر افراشتن پرچم حسینی با حضور رئیس، معاونان، مسئولان، کارکنان و اساتید دانشگاه مستنصریه، معاون عتبه کاظمین و رئیس و معاون کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در این دانشگاه در شهر بغداد پایتخت عراق برگزار شد.

در این مراسم معنوی پس برافراشتن پرچم سیاه عزا و ادای احترام به شهدا، قاریان جوان به قرائت قرآن پرداختند و دکتر صفا العیساوی رئیس دانشگاه مستنصریه سخنرانی کرد.

دکتر صفا العیساوی گفت: نام و یاد امام حسین "علیه‌السلام" جاودانه است، چون پیام او، پیام رهایی و نجات انسان بود و برای اعتلای انسانیت و اصلاح دین اسلام از انحراف، به جهاد برخاست و جانش را فدا کرد و امروز امام حسین "علیه‌السلام" فقط متعلق به شیعیان و جوامع اسلامی نیست، بلکه متعلق به همه بشریت است‌؛ لذا همه به او عشق می‌ورزند.

رئیس دانشگاه مستنصریه افزود: نام و یاد امام حسین "علیه‌السلام" به دانشگاه و علم، روح و نشاط و به جامعه علمی حرکت و شور می‌بخشد و ما باید در محیط‌های علمی در کنار عواطف پاک مردم، نسبت به ارتقای معرفت جامعه به نهضت و انقلاب امام حسین "علیه‌السلام" به رسالت خویش عمل کنیم و در کنار مردم ادای دین نمائیم.

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