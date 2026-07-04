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همزمان با وداع ملت ایران با رهبر شهید انقلاب؛

شهباز شریف: اندیشه‌های عمیق شهید خامنه‌ای برای نسل‌های آینده ماندگار خواهد بود

۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۴
کد مطلب: 1835363
شهباز شریف: اندیشه‌های عمیق شهید خامنه‌ای برای نسل‌های آینده ماندگار خواهد بود

نخست‌وزیر پاکستان با انتشار پیامی پس از حضور در مراسم تشییع رهبر شهید ایران، تأکید کرد که خرد، رهبری و تأثیر عمیق ایشان بر ایران و منطقه، نسل‌ها ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی ملت ایران، «شهباز شریف» امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را از طرف دولت و مردم پاکستان به دولت و ملت برادر ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، شهید آیت الله سید علی خامنه ای ابراز داشتم.

وی تاکید کرد: درایت، رهبری و تأثیر عمیق اندیشه رهبر فقید بر ایران و منطقه برای نسل ها به یادگار خواهد ماند.

نخست وزیر پاکستان افزود: برای ابراز همبستگی خود با ملت ایران، هیاتی بلندپایه شامل معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، فرمانده کل ارتش، نمایندگان ارشد پارلمان از جمله بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان، روسای مجالس ملی و سنا و همچنین وزرای ارشد و مقامات دولتی مرا همراهی کردند.

شهباز شریف تاکید کرد: پاکستان به عنوان یک همسایه برادر، در این دوران غم و اندوه در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده است.

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