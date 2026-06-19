حیات دنیا بزرگترین مانع مقابل طرح امام زمان(عج) در زمین است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری در مراسم عزاداری شب چهارم ماه محرم در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیات سوره مبارکه حدید، اظهار داشت: خدای متعال در این سوره پس از معرفی خود با اسما حسنی و عظمت خود، می‌فرماید ایمان به این خدا بیاورید. این خدا رسولی فرستاده که طرحش دست اوست. این پیامبر عبد خداست و آیات بینات در دست اوست. این پیامبر شما را با عهدهایی که با خدا داشتید آشنا می‌کند.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) منادی خداست و شما را به ایمان به پروردگارتان دعوت می‌کند، افزود: این پیامبر شما را از ظلمات به سمت نور بیرون می‌برد. به او ایمان بیاورید و وقتی ایمان آوردید، امکاناتی که به شما داده شده را کنار او خرج کنید و در طرح او به کار بگیرید تا از بین نرود.

سخنران حرم مطهر افزود: این پیامبر یک دوره فتح دارد و باید قبل از اینکه پیروزی بیاید، به این پیامبر ایمان بیاورید و بدانید که طرحش طرح پیروز عالم است.

وی ادامه داد: خدای متعال بارها در قرآن با بیان‌های مختلف فرموده که این پیامبر و دینش را بر همه مکاتب و ادیان غالب می‌کند. قبل از اینکه دوران فتح برسد، شما بیایید و به تاخیر نیندازید. امکاناتتان را در دوره قبل از فتح، در دوره دولت کفار و اهل فسق، به ائمه این طرح گره بزنید زیرا اگر این کار را کردید، به اجر کریم می‌رسید.

وی خاطرنشان کرد: خدای متعال در این سوره هشدار می‌دهد که مواظب باشید دچار طول الامد نشوید. اهل کتاب این بلا برایشان پیش آمد. پیامبرانشان آنان را وعده داده بودند به نبی اکرم و گفته بودند استقامت کنید، یک پیامبری ظهور می‌کند که ادامه‌دهنده راه ماست و ما شما را به دست او می‌سپاریم. در این مدتی هم که در فاصله بین نبوت ما و نبوت این پیامبر است، با اوصیا راه برید و این طرح را فراموش نکنید تا برسید به آن پیامبر. اما اهل کتاب دچار طول الامد شدند؛ یعنی مدت به نظرشان طولانی آمد و کم کم آن خضوع و خشوع قلبی که در مقابل انبیا و کتب آسمانی داشتند را از دست دادند و دچار قساوت قلب شدند و از این مسیر جدا شدند.

آیت الله میرباقری تصریح کرد: طرح وجود مقدس نبی اکرم یک برنامه بلند مدت و طولانی است. دوره قبل از فتح و دوره بعد از فتح دارد. دوره بعد از ظهور، طولانی‌تر از دوران قبل از ظهور است. در روایات ما آمده که دولت فاسقین یک مهلت کوتاهی است و اصل دولت از ظهور شروع می‌شود. ولی دوران قبل از فتح ممکن است طولانی بشود، اما وعده خدا قطعی است. شما خودتان را حفظ کنید تا به آن دوران برسید و دچار طول الامد نشوید.

سخنران حرم مطهر گفت: این هم کلیدی است ناظر به ظهور. در روایات توضیح داده شده که موت اهل زمین به کفر است. جامعه کفار، قبرستان وارونه است. وقتی حضرت ظهور می‌کنند، کلمه ایمان که امام است در عالم ظاهر می‌شود و ایمان بسط پیدا می‌کند. در روایت دیگری آمده که حیات عالم به عدل است. وقتی ظلم و جور بر جهان حاکم شد، امام که کلمه عدل است ظهور پیدا می‌کنند و عالم زنده می‌شود.

وی در ادامه افزود: کسانی که در دوره غیبت، قبل از فتح، کنار امام زمان می‌ایستند و در طرح امام زمان قرار می‌گیرند، امکاناتشان را می‌آورند و تصدیق می‌کنند. خداوند امکاناتشان را مضاعف می‌کند و به آنان اجر کریم عطا می‌فرماید. اجر کریم، همان صحنه قیامت و نور امام و بهشت و مزد با امام راه رفتن است. اینجور نیست که اگر کسی در دوره غربت مالش را کنار امام بیاورد، تلف شده باشد. خیر، هم امکانات را مضاعف می‌کنیم و هم به اجر کریم می‌رسیم.

آیت الله میرباقری خاطرنشان کرد: طرح الهی طرحی نیست که با دنیا تمام بشود. این طرح بخشی در برزخ دارد، بخشی در قیامت و بخشی در بهشت. کسی که در دوره غربت، کنار امامش بایستد، در برزخ و قیامت هم دستش در دست امام است. اگر کسی در دوره قبل الفتح، کنار امام بایستد و کوتاهی نکند، حتی اگر در بستر بمیرد، شهید است.

وی افزود: روایات متعددی داریم که می‌فرماید اگر کسی در عصر غیبت به وظیفه خود عمل کند و منتظر بماند و خود را وقف راه امام کند، مانند کسی است که در رکاب امام زمان(عج) بوده و جنگیده و شهید شده است. بلکه حتی کسی که یک قدم در راه امام بردارد، مثل کسی است که در رکاب نبی اکرم در بدر شهید شده است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به فرمایش قائد شهید درباره فروپاشی نظم قدیم، گفت: ایشان بیش از سی سال پیش، از همان ابتدای رهبریشان، فرمودند که این طرح آمریکایی، یک طرح استعماری جدید است و ما باید بایستیم و مقابل آن طراحی کنیم. ایشان بیش از سی سال صبر کردند و مقاومت کردند و ملت ایران را در دولت‌های مختلف راهبری کردند تا اینکه در سال‌های اخیر فرمودند نظم قدیم در حال فروپاشی است و به مسلمانان گفتند خودتان را برای نظم جدید آماده کنید. اما این کار زمان‌بر است. باید بایستیم و استقامت کنیم و عجله نکنیم و دچار طول الامد نشویم.

وی در پایان تأکید کرد: یک مانع بزرگ سر راه طرح امام زمان(عج)، حیات الدنیا است. حیات الدنیا با جلوه‌های مختلف خود، مکاتب پرطمطراق، حرف‌های ظاهر فریب و پرزرق و برق که قرآن از آن به زخرف القول تعبیر می‌کند، ایجاد می‌شود. مواظب باشید در این فتنه نیفتید و از امام جدا نشوید.

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