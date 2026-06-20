واشنگتن، جلو نتانیاهو را بگیرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ معاون وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: ما در حال آماده‌سازی برای مذاکرات مهم هستیم و پنج بند از تفاهم‌نامه باید به‌صورت فوری اجرا شود

«سعید خطیب‌زاده» با بیان اینکه ایران آماده است در صورت جدیت طرف مقابل، گام به گام پیش برود، تأکید کرد که هر توافق احتمالی در آینده باید شامل آزادسازی تمامی دارایی‌ها و منابع مالی مسدود شده ایران باشد.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی در لبنان گفت: واشنگتن باید این یادداشت تفاهم را اجرا کند و مانع از آن شود که نتانیاهو به هر نحوی تلاش برای تفاهم و ثبات را ناکام بگذارد.

خطیب‌زاده به الجزیره گفت: ما در تلاش هستیم صلح را در تمام جبهه‌ها از جمله غزه محقق کنیم و لبنان را نیز به دلیل ارتباط مستقیم با جنگ در این یادداشت تفاهم گنجانده‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: بدون پایان اشغالگری و بدون پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی، هیچ صلح و ثباتی در لبنان و منطقه وجود نخواهد داشت.

خطیب‌زاده در پاسخ به اتهامات و ادعاهای خصمانه، گفت: ما به دنبال سلطه بر منطقه نیستیم و با همه کشورهای منطقه منافع مشترک داریم.

او در ارتباط با مسئله تنگه هرمز نیز گفت: ما خدمات کشتیرانی در تنگه هرمز را با هماهنگی سلطنت عمان و مطابق قوانین بین‌المللی فراهم خواهیم کرد؛ ما در تنگه هرمز حقوق قانونی داریم، اما در طول دوره ۶۰ روزه هیچ‌گونه هزینه یا عوارضی اعمال نخواهیم کرد.

خطیب‌زاده افزود: ما پس از ۶۰ روز یک سازکار جدید برای مدیریت تنگه هرمز اتخاذ خواهیم کرد و ابتکار ویژه‌ای را به کشورهای منطقه ارائه می‌دهیم.

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