به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: یادداشت تفاهم تهران-واشنگتن حاصل تلاشهای زیاد با شرکای ما در پاکستان و حمایتهای منطقهای بود.
وی تصریح کرد: هدف از این یادداشت تفاهم توقف جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات است، برخی مسائل همانند موضوع هستهای بین واشنگتن و تهران بررسی میشود و برخی از مسائل مانند امنیت و تنگه هرمز نیز بحثهای منطقهای است.
آل ثانی افزود: یادداشت تفاهم چارچوب پایهای برای روند مذاکرات ایجاد میکند و شامل عناصر فنی در کنار جنبههای سیاسی است، یادداشت تفاهم مبتنی بر تعهد طرفین برای نشست دورهای و حل مسائل است؛ چارچوب پایهای که دیروز ارائه شد خوب است و بحثهای فنی ادامه دارد.
وزیر امور خارجه قطر همچنین گفت: ما اکنون پایهها را بنا نهادهایم و اکنون زمان بنا نهادن توافق نهایی بین واشنگتن و تهران است، ما با مشکلاتی در خصوص لبنان و تنگه هرمز مواجه شدیم و سازوکارهایی برای حل و فصل آن ارائه کردیم.
وی تأکید کرد: بایستی محتاط بود چرا که با وجود اراده، شرایط خارجی ممکن است بر مذاکرات تأثیر بگذارد.
وزیر امور خارجه قطر همچنین تأکید کرد که اراده سیاسی از سوی همه طرفها برای شرکت در مذاکرات وجود دارد، ما با پاکستان تلاش کردیم یک چارچوب در حفاظت از روند مذاکرات و قویتر کردن آن ایجاد کنیم، با پاکستان به میانجیگری برای دستیابی به راهحلهایی برای کاهش شکاف بین طرفین ادامه میدهیم.
وی تصریح کرد: اولویت قطر خاموش کردن آتش [جنگ] در منطقه و دستیابی به مرحله آرامش است، راهحل باید دیپلماتیک باشد تا از تشدید بحران و از کنترل خارج شدن آن جلوگیری کند، تلاشها باید بر حمایت از مذاکره و دستیابی به نتیجهای جهت ممانعت از تشدید تنشها متمرکز شود.
نتانیاهو باعث تشدید تنش در منطقه میشود
آل ثانی ادامه داد: نقاط اختلاف زیادی در روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران وجود خواهد داشت، برخی طرفها میخواهند مذاکرات را خراب کنند اما از هر دو طرف اصرار بر راهحل را احساس کردیم، هر گونه تشدید تنش در هر نقطهای از منطقه خواه در لبنان یا غیره، بر مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت و متأسفانه این نخستین بار نیست که نتانیاهو باعث تشدید تنش در منطقه میشود، ادامه اشغال اراضی لبنان بایستی پایان یابد و به حاکمیت لبنان احترام گذاشته شود.
وی افزود: برخی رفتارها باعث تشدید تنش در منطقه میشود و ما برای خاموش کردن آتشها تلاش میکنیم، ما سازوکاری برای جلوگیری از هر گونه تشدید تنش در منطقه و پیشگیری از وقوع هر گونه رویدادی ایجاد کردهایم، این پذیرفتنی نیست که اسرائیل نزدیک به ۱۰۰ لبنانی را ظرف چند روز در طول آتشبس کشته است، آمریکا نقش درستی در قبال اقدامات اسرائیل در لبنان ایفا میکند.
وزیر امور خارجه قطر همچنین گفت: قطر برای حل مسائل پیچیده با استفاده از ظرفیتهای مذاکره اصرار داشت، آنچه ایران علیه ما و برادران دیگر در طول جنگ انجام داد غیرقابل قبول است، اجماع در حوزه خلیج فارس درباره تحقق دیدگاه مشترک برای گفتوگو با ایران با هدف حل مشکلات وجود دارد، ما میخواهیم ببینیم که ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس در سطح بالایی از اعتماد همکاری میکند.
وی ادامه داد: مقدمات برگزاری نشستهای حوزه خلیج فارس در مرحله آینده برای بحث درباره امنیت منطقهای در حال انجام است، موضع اصولی قطر مخالفت با تغییر وضعیت تنگه هرمز از وضعیت قبل از جنگ است، دیدگاه ما این است که تنگه هرمز باز و تردد در آن آزاد باشد و بر اساس یادداشت تفاهم، ایران متعهد است ظرف ۶۰ روز عبور امن از تنگه هرمز را فراهم کند و توافق شد یک خط تلفن ویژه برای حل هر گونه منازعه و اختلافی ایجاد شود.
وزیر امور خارجه قطر همچنین گفت: نتایج هر گونه توافق بین ایران و آمریکا نه تنها بر این دو کشور بلکه بر کل منطقه تأثیر میگذارد، ما مشتاق دیدگاه یکپارچه شورای همکاری خلیج فارس درباره چارچوب امنیتی هستیم که ثبات را تضمین کند و امیدواریم که روند مذاکرات فلسطینیان به تشکیل کشور فلسطینی منجر شود.
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