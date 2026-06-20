به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) امروز شنبه، 30 خرداد 1405 در مراسم عزاداری شب پنجم ماه محرم در مسجد حاج سمیع رشت با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت طاهرین(ع)، بحث سبک زندگی را از مباحث مهم روز دانست و اظهار کرد: امروزه در غرب بحث سبک زندگی از مباحث اصلی و اولیه است و برخی نیز معتقدند که غربی‌ها این بحث را به لحاظ علمی تأسیس کرده‌اند، اما حقیقت این است که هر دین و آیینی برای خود سبک زندگی دارد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: غرب بر اساس مبانی لیبرالیسم، سبک زندگی را تعریف می‌کند؛ لیبرالیسم اخلاقی و عقیدتی یعنی انسان خود را پایبند به قواعد و ضوابطی که منشأ آن وحی باشد نمی‌داند، بلکه آنچه را در زندگی برای خود راحت‌تر می‌بیند دنبال می‌کند. اما در نگاه اسلامی، سبک زندگی باید بر مبنای دین، وحی و دستورات الهی باشد.

توصیه‌های بیانیه گام دوم برای جهان اسلام است

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: امام شهید ما در بیانیه گام دوم هفت توصیه مهم دارند. این توصیه‌ها تنها مربوط به جمهوری اسلامی نیست، بلکه اگر دنیای اسلام می‌خواهد خود را از قید استعمار و استثمار برهاند، باید به این توصیه‌ها توجه کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: نخستین توصیه، پیشرفت علمی است؛ زیرا اگر علم در کشوری پیشرفت نداشته باشد، آن کشور جلو نخواهد رفت. دومین توصیه، اخلاق و معنویت است؛ جامعه‌ای که به اخلاق و معنویت پایبند نباشد، رشد نمی‌کند. سوم عدالت است؛ یعنی ثروت باید به درستی میان مردم و شهروندان توزیع شود. چهارم مبارزه با فساد است؛ فسادهایی که در اداره‌ها و بخش‌های مختلف پدید می‌آید باید با آن‌ها مقابله شود. در نهایت، یکی از توصیه‌های مهم، سبک زندگی اسلامی است.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: سبک زندگی اسلامی یعنی مبنای زندگی انسان، دین، وحی و دستورات الهی باشد و انسان در همه ابعاد زندگی نگاه الهی پیدا کند. اگر این نگاه در جامعه پیاده شود، جامعه رشد یافته، روشن و برخوردار از حیات حقیقی خواهد بود.

حیات انسانی فقط رفاه مادی نیست

وی با بیان اینکه بحث سبک زندگی اسلامی بسیار گسترده است، گفت: اگر بخواهیم به جزئیات سبک خوراک، پوشاک، زندگی، آپارتمان‌نشینی، رعایت حقوق دیگران و استفاده از امکانات عمومی بپردازیم، شاید بیش از صد جلسه نیاز باشد. این مباحث مهم است، اما در اینجا بحث اصلی ما این است که نگاه انسان نسبت به حیات و زندگی چگونه باید باشد.

آیت‌الله رمضانی افزود: معمولاً وقتی می‌گوییم کسی زندگی خوبی دارد، آن را به دارایی‌های ظاهری معنا می‌کنیم؛ اینکه خانه، ویلا، امکانات، سفره رنگین یا رفاه مادی داشته باشد. اما قرآن، روایات و مکتب اهل‌بیت(ع) زندگی را این‌گونه معنا نمی‌کنند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: داشتن امکانات، پیشرفت فناوری، هواپیما، قطار، خودرو و رفاه ظاهری نفی نمی‌شود، اما مسئله اصلی این است که حیات انسان فقط به این امور محدود نیست. این‌ها ابعاد ظاهری زندگی است. آنچه انسان را از حیوانات جدا می‌کند، حیات انسانی، عقل، فهم، ادراک، ایمان و معرفت است.

سعادت انسان در فهم، ادراک و حیات معقول است

وی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری درباره عبارت «إنّ الحیاة عقیدة و جهاد» گفت: برخی حیات را به فهم، ادراک و درک حقیقت معنا کرده‌اند. مرحوم ملا مهدی نراقی در جامع‌السعادات، سعادت را به ادراک و فهم معنا می‌کند؛ یعنی هر کس فهم بیشتری داشته باشد، سعادتمندتر است و کسی که فهم ندارد، گرفتار بدبختی است.

آیت‌الله رمضانی همچنین با اشاره به ابن‌سینا و کتاب «الاشارات و التنبیهات» گفت: ابن‌سینا در نمط هفتم درباره بهجت و سعادت بحث می‌کند و سعادت را به ادراک و فهم معنا می‌کند. بنابراین وقتی از انسان سخن می‌گوییم، نباید فقط به جنبه‌های محسوس و مشترک میان انسان و حیوان توجه کنیم؛ بلکه باید از حیات انسانی سخن گفت.

انبیاء و اهل‌بیت(ع) معلمان حیات روشن هستند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با طرح این پرسش که الگوهای حیات انسانی چه کسانی هستند، اظهار کرد: خداوند برای اینکه انسان به حیات حقیقی برسد، فطرت و عقل را در اختیار او قرار داده است. عقل حجت الهی است و هم در رشد فردی و هم در رشد اجتماعی نقش دارد.

وی افزود: وقتی امام زمان(عج) ظهور می‌کنند، شرایط جامعه به گونه‌ای مهیا می‌شود که عقل جامعه رشد می‌کند. جامعه رشد یافته، جامعه‌ای است که سطح تعقل، تفکر و فهم آن بالا رفته باشد.

آیت‌الله رمضانی گفت: نقش انبیا، حکما و ائمه معصومین(ع) این است که معلمان حیات باشند؛ حیات معقول، حیات شهودی و حیات انسانی. انسان‌ها از این جهت به دو دسته تقسیم می‌شوند: روشنان و تاریکان. روشنان کسانی هستند که راه و مقصدشان روشن است و تاریکان کسانی هستند که راه و مقصدشان تاریک است، مقصد ندارند و گرفتار حیرت و سرگردانی‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: ائمه معصومین(ع) معلمان زندگی روشنان هستند؛ زیرا خود نورند و هر جا باشند، آنجا را نورانی می‌کنند. در مقابل، معلمان تاریکی، خود تاریک‌اند و جامعه را نیز تاریک می‌کنند.

تاریکان تاریخ و تبار بنی‌امیه

آیت‌الله رمضانی با اشاره به زیارت عاشورا گفت: در برابر معلمان روشنایی، گروهی هستند که تاریکی را ترویج می‌کنند و حتی برای از بین بردن انسان هیچ باکی ندارند. در زیارت عاشورا می‌بینیم کسانی هستند که روز شهادت معلم روشنان را روز مبارک می‌دانند و از جنایت خود خوشحال می‌شوند؛ زیرا تربیت نشده‌اند و کارشان کار تاریکان است.

وی افزود: تاریکی شدت و ضعف دارد. گاهی کسی دو نفر را به بدی دعوت می‌کند، گاهی ده نفر و گاهی کل بشریت را؛ مانند شیطان. حتی گاهی بدتر از شیطان می‌شود. امام موسی صدر درباره اسرائیل تعبیر «شر مطلق» را به کار برد و می‌گفت اگر مرا میان شیطان و اسرائیل مخیر کنند، شیطان را انتخاب می‌کنم؛ زیرا این جریان تا این اندازه وحشی و متوحش است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: این جریان‌ها وقتی به چنین مرحله‌ای می‌رسند، قساوتشان به حدی است که از کشتن کودک، جوان، زن، اسیر گرفتن، برده گرفتن، ظلم و ستم هیچ باکی ندارند. تبارشان تبار تاریکی است؛ مانند بنی‌امیه که جامعه را تاریک می‌کردند و همه را در استخدام خود می‌خواستند.

شیطان، استکبار و پایان جریان سلطه

آیت‌الله رمضانی با اشاره به آیات قرآن درباره ابلیس گفت: وقتی خداوند انسان را خلق کرد و فرمان سجده داد، همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که تکبر ورزید. ابلیس گفت جنس من از آتش است و برتر از آدم هستم. او از خدا مهلت خواست و خداوند فرمود به تو مهلت داده می‌شود، اما تا «یوم الوقت المعلوم».

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: برخی این زمان معلوم را به قیامت یا نفخه ثانیه تفسیر کرده‌اند، اما برخی مفسران معتقدند جامعه به مرحله‌ای می‌رسد که جریان استکبار از بین می‌رود. این بحث بسیار مهمی است و باید در جای خود دنبال شود.

وی تصریح کرد: با ظهور امام زمان(عج)، انسان همچنان ممکن است گناه کند، زیرا قوه شهوت و غضب دارد؛ اما نظام استکباری دیگر حاکم نخواهد بود و حکومت بر پایه عدالت شکل می‌گیرد.

جاهلیت آخرالزمان سخت‌تر از جاهلیت نخستین است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به روایتی درباره آخرالزمان گفت: جاهلیت زمان پیامبر(ص) سخت و خطرناک بود؛ زیرا مردم سنگ، چوب و بت‌هایی را می‌پرستیدند و ترک آن برایشان دشوار بود. اما جاهلیت آخرالزمان سخت‌تر است؛ زیرا این بار با وارونه کردن فهم، جامعه را منحرف می‌کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: امروز با نام حقوق بشر، اخلاق، معنویت و صلح، جنایت می‌کنند. غربی‌ها درباره حقوق حیوانات، اخلاق و تربیت کتاب‌های فراوان نوشته‌اند و در فضای مجازی صدها رهبر معنوی معرفی می‌کنند؛ مانند اوشو، کارلوس کاستاندا و دیگران؛ اما از آیت‌الله بهجت، آیت‌الله بهاءالدینی، امام خمینی(ره) و شخصیت‌های معنوی دینی خبری نیست، زیرا معنویت آنان با معنویت الهی متفاوت است.

وی ادامه داد: آنان می‌گویند ما برای صلح جنگ می‌کنیم؛ خونریزی می‌کنند و نام آن را صلح می‌گذارند. مقصودشان این است که همه در خدمت آنان باشند. امروز نیز یکی از خواسته‌های آمریکا این است که روابط ایران و رژیم صهیونیستی عادی شود؛ در حالی که میان مسیر تاریکی و روشنایی صلح ممکن نیست.

امام حسین(ع)، معلم حکمت و حیات انسانی

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه ائمه(ع) معلمان بهترین نوع زندگی هستند، گفت: زندگی حقیقی، زندگی انسانی و الهی است. در کربلا می‌بینیم حضرت قاسم(ع) مرگ را چگونه معنا می‌کند و امام حسین(ع) می‌فرماید: «إنی لا أری الموت إلا سعادة و الحیاة مع الظالمین إلا برما»؛ یعنی مرگ در مسیر حق سعادت است و زندگی با ظالمان ننگ و ملامت.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: عبدالله بن حسن(ع)، نوجوانی که هنوز به بلوغ نرسیده بود، در کنار امام خود ایستاد. این‌ها نشان می‌دهد که نجات انسان در این است که ذیل معلم حکمت قرار گیرد. امام حسین(ع) معلم حکمت است.

امامین انقلاب، دانش‌آموختگان مکتب عاشورا و غدیر

وی گفت: امروز نیز امامین انقلاب، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، این مسیر را به ما معرفی کردند. آنان دانش‌آموخته مکتب امام حسین(ع)، عاشورا و غدیر هستند و سبک زندگی ما را تغییر دادند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: اگر ذیل این امامت قرار بگیریم، سعادتمند خواهیم بود و زندگی ما زندگی روشن خواهد شد. باید به زبان امامان نگاه کنیم و ببینیم آنان چگونه در مسیر حیات الهی حرکت کردند.

آیت‌الله رمضانی افزود: بعثت اسلامی معجزه تاریخ بود و باید توسعه پیدا کند. مردم نیز مانند همیشه کار را تمام خواهند کرد و در برابر زیاده‌خواهی‌ها خواهند ایستاد.

پست‌ترین حاکمان تاریخ، مدعیان حقوق بشر شده‌اند

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره ارسال غذا به مردم غزه گفته بود غذا چیست، برای آنان بمب بفرستید تا باقی‌مانده‌شان نیز از بین بروند. وقتی کودکان کشته می‌شوند، آنان اظهار لذت می‌کنند. این‌ها انسان‌های پست، لجنی، بی‌رحم و رذل‌ترین افراد تاریخ هستند که امروز مدعی حاکمیت بر جهان شده‌اند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: این‌ها به هیچ اصل انسانی پایبند نیستند و با وقاحت اعلام می‌کنند که به چنین ارزش‌هایی پایبند نیستند. اما رزمندگان، مردم و مسئولان ما می‌دانند در برابر چنین دشمنی چه باید بکنند.

مشکلات اقتصادی باید رفع شود، اما مردم در میدان جنگ ایستاده‌اند

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ما امروز در جنگ‌های مختلف هستیم و باید مشکلات اقتصادی، معیشتی و گرانی‌ها برطرف شود. مردم نجیبانه فشارها را تحمل می‌کنند؛ زیرا می‌دانند میدان، میدان جنگ است و کشور آرایش جنگی دارد.

وی افزود: باید به خدمت به این مردم افتخار کرد. مادری که فرزندش را در آغوش می‌گیرد و به میدان می‌آید و می‌گوید آمده‌ام خون بدهم، اما خاک ندهم، نشان‌دهنده عظمت این ملت است.

پیروزی قطعی ملت ایران و ضرورت روایت درست

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از میدان گفت: پیروزی‌های قطعی که به دست آورده‌ایم نباید با روایت شکست بیان شود. ما تا امروز پیروز قطعی میدان بوده‌ایم و بازنده این جنگ، آمریکا بوده است. دیگران نیز عددی نیستند که نامشان آورده شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آنان از شکست خود روایت پیروزی می‌سازند؛ اما مبادا ما از پیروزی خود روایت دیگری ارائه دهیم. البته هنوز در مسیر هستیم و باید این مسیر را ادامه دهیم. شاید بخشی از راه طی شده باشد، اما همچنان باید مسیر را با حکمت و بصیرت دنبال کرد.

دشمن‌شناسی باید تقویت شود

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت دشمن‌شناسی گفت: باید آمریکاشناسی و اسرائیل‌شناسی ما قوی‌تر شود. باید بدانیم این‌ها چه پست‌های تاریخ و در پی چه جنایت‌های بزرگی هستند. آنان می‌خواهند همه را برده خود کنند و هیچ باکی از جنایت ندارند.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: ما خود را از روز نخست به ولایت سپرده‌ایم و اگر این سپردن ادامه یابد، قطعاً عاقبت‌به‌خیری کشور رقم خواهد خورد. ملت ایران با تبعیت از ولایت، مقاومت، بصیرت و ایستادگی در برابر نظام سلطه، مسیر عزت، کرامت و عدالت را ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه معنای مرگ و زندگی در نگاه پزشک، حکیم و امام متفاوت است، گفت: پزشک وقتی می‌گوید کسی مرده است، به حیات نباتی یا جسمانی او اشاره می‌کند؛ اما وقتی امام می‌گوید جامعه‌ای مرده است، یعنی آن جامعه فهم انسانی، درک انسانی و نگاه الهی ندارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به نهج‌البلاغه گفت: امیرالمؤمنین(ع) درباره برخی می‌فرماید آنان نفس می‌کشند، اما مرده‌اند. بنابراین مجالس عاشورایی باید مجالس درس برای فهم حیات به معنای واقعی کلمه باشد.

مواجهه امروز، مواجهه تمدنی است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به شرایط امروز جهان گفت: امروز ما با نوعی حیات تمدنی مواجه هستیم. نظام سلطه بر مبنای قدرت، استعمار و استثمار می‌خواهد بشر را برده خود قرار دهد و هر مفهومی را ذیل همین نگاه معنا می‌کند.

وی افزود: اما امامین انقلاب بر اساس مکتب حسین(ع) و اسلام غدیری، حیات را بر پایه کرامت و عدالت معنا کردند. جامعه زمانی به حیات حقیقی می‌رسد که کرامت و عدالت در آن مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رسیدن به کرامت و عدالت هزینه دارد. ما در طول انقلاب، چه در حدوث و چه در بقای آن، هزینه‌های فراوانی پرداخت کرده‌ایم. در هشت سال دفاع مقدس هزینه دادیم، اما حتی یک وجب از خاک کشور را ندادیم؛ زیرا گفتمان ما با گفتمان سلطه متفاوت است.

وی با اشاره به آموزه‌های امام خمینی(ره) گفت: امامین انقلاب به ما آموختند که نه سلطه‌گر باشیم و نه سلطه‌پذیر. باید در برابر دشمنان، نظام کفر، استعمار و کسانی که می‌خواهند ما را برده خود کنند، بایستیم.

آیت‌الله رمضانی افزود: اگر انسان خود را به ولایت بسپارد، خداوند نیز او را یاری می‌کند. امام خمینی(ره) فرمودند اگر پشتیبان ولایت فقیه باشید، به مملکت شما آسیبی نخواهد رسید. امروز نیز نعمت بزرگی به نام آیت‌الله خامنه‌ای به ما عطا شده است؛ همان سبک پدر، همان سبک امام و همان نگاه به قدرت به عنوان امانت برای خدمت به مردم.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در آخرین بیانیه خود نیز خود را خادم معرفی کردند. این گفتمان، گفتمان معنا، رهایی‌بخشی، عدالت، کرامت، حریت و خدمت به انسان و وحی است.

هزینه‌های بزرگ برای ماندگاری اسلام و انقلاب

آیت‌الله رمضانی با اشاره به شهادت رهبران و شخصیت‌های بزرگ انقلاب گفت: این مسیر هزینه دارد؛ حتی باید شهادت سید شهدای انقلاب را تحمل کنیم؛ کسی که سال‌ها با رهبری و زعامت او زندگی کردیم و روزانه کلامش ره‌توشه ما بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: همان‌گونه که امام حسین(ع)، دردانه رسول خدا(ص)، برای ماندگاری اسلام به شهادت رسید، امروز نیز پاک‌ترین خون‌ها ریخته می‌شود تا بعثت جهانی بماند و توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به شهدای اخیر، کودکان، فرماندهان و دانشمندان گفت: کودکانی که تازه متولد شده بودند، بچه‌های یک‌ساله، فرماندهانی مانند سردار باقری، سلامی، رشید، پاکپور، حاجی‌زاده و دیگر شخصیت‌ها و دانشمندان ما، همه سند مظلومیت و عظمت این ملت هستند.

تعارض گفتمانی با آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد

آیت‌الله رمضانی گفت: امروز اسلام عزیزتر و نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده است. این تعارض گفتمانی و جنگ گفتمانی همیشه وجود خواهد داشت. اینکه تصور کنیم آمریکا با ما به صلحی برسد که در کنار هم زندگی کنیم، ساده‌انگاری است؛ زیرا آنان گفتمان و مبنایی دارند و ما گفتمان و مبنایی دیگر.

نماینده مردم گیلان در مجلسی خبرگان رهبری تصریح کرد: در ادبیات سیاسی نظام سلطه، مذاکره یعنی آنچه آنان دیکته کرده‌اند، ما بپذیریم و فقط بگوییم چشم. اما انقلاب اسلامی این گفتمان را تغییر داد.

فرمان باید دست ولایت باشد

وی با اشاره به شیوه مدیریت در شرایط جنگی گفت: در زمان پیامبر(ص) نیز درباره شیوه مقابله با دشمن نظرهای مختلفی مطرح می‌شد. پیامبر(ص) نظر جمع را پذیرفتند و لباس رزم پوشیدند. امروز نیز شورای عالی امنیت ملی و ارکان نظام درباره شیوه مقابله با زیاده‌خواهی‌ها تصمیماتی می‌گیرند، اما فرمان اصلی باید دست ولایت باشد.

آیت‌الله رمضانی افزود: در قانون اساسی، بحث جنگ و صلح در اختیار ولایت است. بنابراین اگر تصمیمی گرفته شد، نباید به افراد توهین شود. توهین با ادبیات مکتب اهل‌بیت(ع) سازگار نیست. ما خود را ذیل ولایت تعریف کرده‌ایم، باید تابع و مطیع باشیم و بر پیمان خود ثابت قدم بمانیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و نظام سلطه جز زبان مقاومت را نمی‌فهمند، گفت: اینان زیاده‌خواه هستند و پایبند به هیچ عهدی نیستند. تنها مقاومت است که در برابر آنان پاسخگوست. ما نیز قدم به قدم و گام به گام با رهبری خواهیم بود و هرچه ایشان مصلحت بدانند، همان مسیر را دنبال می‌کنیم.

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