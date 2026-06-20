بازداشت سه کودک بحرینی به اتهام شرکت در مراسم عزاداری محرم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی وابسته به حکومت آل خلیفه سه کودک کمسنوسال را در شهرک سنابس بهصورت خودسرانه بازداشت کردند. این بازداشتها به دلیل مشارکت آنان در مراسم عزاداری محرم صورت گرفته است.
هیئت امور زندانیان بحرین اعلام کرد که این سه کودک پس از حضور در یک دسته عزاداری که در منطقه ابوصیبع برگزار شده بود، بازداشت شدند.
به گفته این نهاد، بازداشت کودکان نشاندهنده بیاعتنایی دستگاههای امنیتی به حقوق اساسی کودکان و نقض حمایتهایی است که قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی برای افراد زیر سن قانونی در نظر گرفتهاند. همچنین این بازداشتها تعرض آشکار به آزادی عقیده و حق برگزاری شعائر دینی به شمار میرود که از منظر انسانی و قانونی به رسمیت شناخته شدهاند.
رژیم آل خلیفه هر ساله با اعمال محدودیتهای امنیتی و اداری، تلاش میکند برگزاری مراسم عاشورا را تحت عناوینی همچون حفظ امنیت و مقابله با تخلفات محدود کند.
در ادامه این گزارش آمده است که هدف قرار دادن کودکان و نوجوانان، بیانگر عمق چالشهای امنیتی و سیاسی حکومت بحرین است که به زعم منتقدان، حتی آیینهای سنتی و مراسم مسالمتآمیز عزاداری را تهدیدی برای خود تلقی میکند و با استفاده از شیوههای بازدارنده و امنیتی، در پی محدود کردن صداهای مخالف و اجرای سیاستهای تبعیضآمیز است.
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