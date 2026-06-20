به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ(۱۲ توبه)

▪️نظر به بدعهدی‌ و پیمان‌شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بی‌رحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام می‌دارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.

▪️متذکر می‌گردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز گام‌های بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.

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