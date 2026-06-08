به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عیران کوخاو، سرتیپ ذخیره ارتش و فرمانده سابق پدافند هوایی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که توانایی ایران در اجرای حملات موشکی اخیر قابل توجه و چشمگیر است.
وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت که توان تهران در شلیک موشکهای اخیر «شوکهکننده» است و نشان میدهد ایران موفق شده است در مدت زمانی کوتاه بخشی از ظرفیتهای خود را بازسازی کند.
کوخاو افزود: ایران تنها طی دو ماه پس از توقف جنگ، توانسته برخی از قابلیتهای خود را ترمیم و احیا کند؛ موضوعی که از دید او نشاندهنده سرعت بالای بازیابی توانمندیهای نظامی کشور است.
این اظهارات پس از آن بیان شده است که در پی تجاوزات و شرارتهای رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.
در همین راستا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) در بیانیهای عنوان کرد: ایران پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند را به دشمن چشاند.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) خاطرنشان کرد: بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام میگردد؛ اما تأکید میشود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارتها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبندهتر از قبل در راه خواهد بود.
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