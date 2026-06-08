به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از اعضای جنبش انصارالله یمن با اشاره به تحولات اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، گفت که تل‌آویو در برابر فشار متقابل ناچار به پذیرش توقف حملات به ضاحیه جنوبی بیروت شد و معادلات جدیدی در جبهه مقاومت در حال شکل‌گیری است.

نصرالدین عامر از اعضای جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: در جریان درگیری‌های اخیر، تبادل حملات میان طرف‌ها برای ساعت‌ها ادامه داشت تا اینکه رژیم صهیونیستی ناچار به پذیرش توقف حملات متقابل شد و ادعا کرد که در پاسخ به درخواست آمریکا با توقف این حملات و عدم هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت موافقت کرده است.

وی افزود: ایران نیز هنگام اعلام موافقت با این روند، تأکید کرده است در صورت ادامه حملات و جنایت‌ها، حتی در جنوب لبنان و نه فقط ضاحیه جنوبی، امکان مداخله مجدد وجود خواهد داشت.

عامر با بیان اینکه «معادله ضاحیه جنوبی با قدرت تثبیت شد»، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی در برابر این معادله عقب‌نشینی کرده است. وی در عین حال تأکید کرد که نمی‌توان به این رژیم اعتماد کرد و تنها تضمین واقعی، حفظ گزینه قدرت است.

این عضو انصارالله همچنین گفت: اکنون آزمون اصلی مربوط به «معادله جدید» است؛ معادله‌ای که به گفته او بر جلوگیری از هدف قرار گرفتن جنوب لبنان متمرکز است.

گسترش معادلات بازدارندگی و وحدت میدان‌ها

عامر در ادامه افزود: این روند می‌تواند به گسترش معادلات بازدارندگی در تمامی جبهه‌های مقاومت منجر شود و رژیم صهیونیستی را وادار به کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته خود کند؛ موضوعی که از نگاه او به تثبیت «وحدت میدان‌ها» در محور مقاومت خواهد انجامید.

این اظهارات پس از آن بیان شده است که در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.

در همین راستا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در بیانیه‌ای عنوان کرد: ایران پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند را به دشمن چشاند.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) خاطرنشان کرد: بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد؛ اما تأکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.

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