به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: ماه محرم‌ میراث مشترک همه مسلمانان است و محبت و ارادت به امام حسین(ع) و اهل‌بیت پیامبر(ص) جزئی از ایمان هر مسلمان به شمار می‌رود، بنابراین مسئولیت دولت است که امنیت کامل عزاداران و تمامی امکانات لازم را برای آنان فراهم کند.

وی افزود: اعمال محدودیت‌ها اقدامی نگران‌کننده است، به‌ویژه علیه افرادی که همواره پیام صلح، وحدت و برادری را ترویج کرده‌اند.

راجه ناصر تأکید کرد: برگزاری مجالس در داخل اماکن خصوصی نیازی به اخذ مجوز ندارد و در این زمینه حکم صریح دادگاه عالی لاهور نیز وجود دارد، اما با این وجود علیه برگزارکنندگان و بانیان مجالس پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شود که نقض حقوق اساسی و دینی محسوب می‌گردد.

وی همچنین گفت: پس از شهادت دردناک آیت‌الله خامنه‌ای، وحدت و همگرایی بی‌سابقه‌ای در امت اسلامی شکل گرفته است و حفظ این وحدت یک ضرورت اساسی در شرایط کنونی است.

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