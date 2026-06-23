به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی از مجلس وحدت مسلمین پاکستان (MWM) به ریاست سناتور علامه راجه ناصر عباس جعفری، رئیس این حزب و رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان، با دکتر رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، در محل سفارت ایران در اسلامآباد دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، علامه سید احمد اقبال رضوی، نایبرئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، و دکتر سید ناصر عباس شیرازی، مسئول ارشد سازماندهی این حزب، نیز سناتور جعفری را همراهی میکردند.
یکی از محورهای اصلی گفتوگوها، هماهنگیها و مسائل مرتبط با حضور در آیینهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید بود و درباره ابعاد مختلف این مراسم رایزنی شد.
همچنین، طرفین آخرین تحولات منطقهای و چالشهای پیش روی جهان اسلام را بررسی کردند و دیدگاههای خود را درباره راهکارهای مواجهه با این تحولات و تقویت همکاریهای متقابل به اشتراک گذاشتند.
در ادامه این دیدار، بر اهمیت گسترش همکاریهای دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جریانهای سیاسی و مذهبی پاکستان، بهویژه در زمینه مسائل مورد اهتمام مشترک، تأکید شد.
هیئت پاکستانی و سفیر ایران همچنین بر ضرورت تقویت همگرایی، انسجام و وحدت میان کشورهای اسلامی و جریانهای تأثیرگذار جهان اسلام برای مقابله با چالشهای مشترک تأکید کردند.
در پایان، دو طرف بر استمرار گفتوگوها و توسعه همکاریها در راستای تقویت روابط، همگرایی اسلامی و پیگیری موضوعات مشترک تأکید کردند.
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