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رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با سفیر ایران دیدار و گفت‌وگو کرد

۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
کد مطلب: 1830848
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با سفیر ایران دیدار و گفت‌وگو کرد

در دیدار هیئتی از مجلس وحدت مسلمین پاکستان به ریاست سناتور علامه راجه ناصر عباس جعفری با دکتر رضا امیری‌مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، دو طرف بر ضرورت برگزاری باشکوه آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید امت تأکید کرده و درباره جزئیات و هماهنگی‌های مربوط به این مراسم گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی از مجلس وحدت مسلمین پاکستان (MWM) به ریاست سناتور علامه راجه ناصر عباس جعفری، رئیس این حزب و رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان، با دکتر رضا امیری‌مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، در محل سفارت ایران در اسلام‌آباد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، علامه سید احمد اقبال رضوی، نایب‌رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، و دکتر سید ناصر عباس شیرازی، مسئول ارشد سازماندهی این حزب، نیز سناتور جعفری را همراهی می‌کردند.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با سفیر ایران دیدار و گفت‌وگو کرد

 یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، هماهنگی‌ها و مسائل مرتبط با حضور در آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید بود و درباره ابعاد مختلف این مراسم رایزنی شد.

همچنین، طرفین آخرین تحولات منطقه‌ای و چالش‌های پیش روی جهان اسلام را بررسی کردند و دیدگاه‌های خود را درباره راهکارهای مواجهه با این تحولات و تقویت همکاری‌های متقابل به اشتراک گذاشتند.

در ادامه این دیدار، بر اهمیت گسترش همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جریان‌های سیاسی و مذهبی پاکستان، به‌ویژه در زمینه مسائل مورد اهتمام مشترک، تأکید شد.

هیئت پاکستانی و سفیر ایران همچنین بر ضرورت تقویت همگرایی، انسجام و وحدت میان کشورهای اسلامی و جریان‌های تأثیرگذار جهان اسلام برای مقابله با چالش‌های مشترک تأکید کردند.

در پایان، دو طرف بر استمرار گفت‌وگوها و توسعه همکاری‌ها در راستای تقویت روابط، همگرایی اسلامی و پیگیری موضوعات مشترک تأکید کردند.

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