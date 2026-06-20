پادکست طرز | وفاداری...

جنگ صفین نبردی طولانی بود. روزی از روزهای جنگ سپاهیان معاویه آب بر لشکریان امیرالمومنین بستند. امام دو تن از یاران را سوی معاویه فرستاد و فرمود: نزد معاویه شوید و بگویید اگر ما بر شما سبقت گرفته بودیم و لشکرگاه بدان‌جا می‌ساختیم، آب بر شما نمی‌بستیم. معاویه از این مکالمت به خشم آمد و گفت: علی را از این آب بهره‌ای نیست. مگر که با زور شمشیر.