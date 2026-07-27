جایزه جهانی اربعین روایت عاشورا را از مرزهای جهان اسلام فراتر برده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری، دبیر جایزه جهانی اربعین، در گفتگو با با خبرنگار ابنا با اشاره به زمان ارسال آثار این رویداد اظهار کرد: هرچند زمان رسمی دریافت آثار تا آبانماه اعلام شده است، اما علاقهمندان باید از هماکنون برای تولید و آمادهسازی آثار خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه جایزه جهانی اربعین در حقیقت قله سوگوارههای اربعینی به شمار میرود، افزود: در طول سال رویدادها و سوگوارههای متعددی در سطح استانی، ملی، فراملی و بینالمللی برگزار میشود و جایزه جهانی اربعین همه این ظرفیتها را در یک دبیرخانه مردمی گرد هم میآورد.
دبیر جایزه جهانی اربعین ادامه داد: بسیاری از جشنوارهها و سوگوارههای عاشورایی پس از داوری آثار خود، برگزیدگان را برای حضور در جایزه جهانی اربعین معرفی میکنند تا پیام نهضت عاشورا و فرهنگ اربعین در گسترهای فراتر از ایران، عراق و جهان اسلام به مخاطبان جهانی منتقل شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری با تأکید بر رسالت بینالمللی این جایزه گفت: یکی از مأموریتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معرفی پیام جهانی اربعین است و خوشبختانه در سالهای گذشته شاهد حضور شرکتکنندگانی از کشورهای غربی و حتی افرادی خارج از جهان اسلام بودهایم.
وی افزود: از هند، ایتالیا و دیگر کشورها، نویسندگان، پژوهشگران و حتی اساتید دانشگاههای مسیحی آثاری درباره امام حسین(ع) و فرهنگ اربعین به دبیرخانه ارسال کردهاند و برخی از آنان نیز در میان برگزیدگان این رویداد قرار گرفتهاند.
دبیر جایزه جهانی اربعین خاطرنشان کرد: ویژگی مهم این جایزه آن است که محدود به دین، مذهب، زبان یا جغرافیا نیست، بلکه هر انسان آزادیخواه و هر صاحب اندیشهای که بتواند پیام عدالتخواهی، کرامت انسانی و آزادگی امام حسین(ع) را روایت کند، میتواند در آن حضور داشته باشد.
وی درباره رشتههای مختلف این جایزه گفت: علاقهمندان میتوانند در بخشهای متنوعی از جمله عکس حرفهای و موبایلی، فیلم کوتاه، مستند، دلنوشته، سفرنامه، شعر، کتاب، پژوهش، آثار هنری، تولیدات فضای مجازی، فعالان رسانهای و حتی آثار مبتنی بر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی شرکت کنند.
حسینی نیشابوری با اشاره به استقبال گسترده از برخی بخشها اظهار داشت: دلنوشتهها، سفرنامهها و روایتهای شخصی زائران همواره از بخشهای پرمخاطب جایزه بوده و بسیاری از شرکتکنندگان تجربههای معنوی خود را در قالب روایتهای کوتاه برای دبیرخانه ارسال کردهاند.
وی همچنین از شکلگیری شبکهای از شاعران عاشورایی و اربعینی در سایه این رویداد خبر داد و افزود: بخش شعر نیز در سالهای اخیر با استقبال گستردهای مواجه بوده و آثار فاخر و ماندگاری در این حوزه تولید شده است.
دبیر جایزه جهانی اربعین با اشاره به تغییرات دوره جدید این رویداد گفت: با توجه به اینکه برخی رشتهها مانند کتاب به زمان بیشتری برای تولید نیاز دارند، تصمیم گرفته شد این بخشها به صورت دوسالانه برگزار شوند.
وی افزود: امسال بخش ویژهای با عنوان «روایت اربعین ایران» به جایزه افزوده شده است که به بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت، ایثار و فرهنگ عاشورا در اربعین حسینی و رخدادهای معاصر ایران میپردازد.
حسینی نیشابوری تصریح کرد: این بخش برگرفته از همان اندیشهای است که امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشتهاند؛ اینکه جبهه حق و باطل محدود به تاریخ عاشورا نیست و پیام مقاومت و ایستادگی همچنان در جهان امروز استمرار دارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری رسانهها و سایر نهادهای فرهنگی، ابراز امیدواری کرد روایتهای فاخر، خلاقانه و ماندگاری از اربعین و فرهنگ عاشورا به دبیرخانه ارسال شود و علاقهمندان آثار خود را از طریق پایگاه اطلاعرسانی جایزه جهانی اربعین ثبت و ارسال کنند.
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