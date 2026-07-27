به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همانند ده‌ها روستا و شهرک در جنوب لبنان، شهرک الرمادیة نیز سهم بزرگی از خشونت رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص داده است. جایی که ساکنان از شرایطی فاجعه‌بار در میان ویرانی‌ها سخن می‌گویند. ویرانی‌هایی که زیرساخت‌ها را هدف قرار داده و خدمات حیاتی را مختل کرده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، مردم شهرک الرمادیة در شهرستان صور در جنوب لبنان در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی در دوم مارس گذشته، روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. شاید یکی از تلخ‌ترین لحظات برای آنها، ناچار شدن به ترک اجباری سرزمینشان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی بود. موضوعی که باعث شده است آنها با هر آتش‌بس یا توقف درگیری‌ها با وجود خطرات امنیتی و ویرانی گسترده‌ای که به خانه‌ها و منابع درآمدشان وارد شده، به‌سرعت به شهرک خود بازگردند.

همانند ده‌ها روستا و شهرک دیگر در جنوب لبنان، شهرک الرمادیة نیز از خشونت رژیم صهیونیستی در امان نمانده است. خشونتی که زمین‌ها و فضاهای سبز این شهرک زیبا را نیز دربر گرفته است. شهرک الرمادیة از شرق و شمال‌شرق با شهرک قانا، از شمال با شهرک حناویه، از غرب با دو شهرک الکنیسه و الشعیطیه و از جنوب با جبال البطْم و شهرک صدیقین هم‌مرز است. این شهرک در فاصله ۹۰ کیلومتری شهر بیروت پایتخت لبنان، و در ارتفاع ۲۸۰ متری از سطح دریا قرار دارد.

مردم شهرک الرمادیة وضعیت شهرک خود را به دلیل دشواری دسترسی به خدمات اساسی مانند برق و آب پس از آسیب‌هایی که به زیرساخت‌ها وارد شده، فاجعه‌بار توصیف می‌کنند. با این حال، شهرداری بلافاصله عملیات تعمیر و بازسازی و جمع‌آوری آوار را برای تسهیل امور بازگشت‌کنندگان آغاز کرده است.

شماری از ساکنان تأکید می‌کنند که شهرداری با کمک برخی انجمن‌ها تلاش‌های گسترده‌ای برای بازگرداندن امکانات اولیه زندگی به شهرک انجام می‌دهد. به‌ویژه اینکه بازگشت مردم به آنجا بسیار سریع بوده است، چرا که بازگشت به خانه و سرزمین، مهم‌ترین دغدغه آنها بوده است. ساکنان امیدوارند مسئولان رسمی لبنان نیز به وضعیت آنها توجه کنند و در جبران خسارت‌های واردشده به اموالشان کمک کنند. به‌خصوص با توجه به خسارت‌های گسترده و هزینه‌های بازسازی که به‌تنهایی از توان آنها خارج است.

بازگشت به خانه‌هایی که دیگر امن نیستند

در جریان بازدید خبرنگار روزنامه «العربی الجدید» از داخل شهرک، می‌توان ابعاد گسترده ویرانی‌های واردشده به الرمادیة از ساختمان‌هایی که به‌طور کامل یا جزئی آسیب دیده‌اند گرفته تا جاده‌ها و شبکه‌های آب، برق و ارتباطات را مشاهده کرد. در میان این صحنه‌های ویرانی، بسیاری از ساکنان بر ماندن در خانه‌هایی اصرار دارند که دیگر برای زندگی امن نیستند. سقف‌ها، پنجره‌ها و درهای این خانه‌ها آسیب دیده است.

در همین حال، بسیاری از مردم همزمان با آغاز عملیات تعمیر و بازسازی، مغازه‌های خود را دوباره باز کرده‌اند. شاید بتوانند پس از ماه‌ها تعطیلی و از دست دادن منبع درآمد، فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند و برای ادامه زندگی و مقاومت در شهرک تلاش کنند.

حاج «ناظم برجی» در خانه‌ای که دیوارهای آن با تصاویر اعضای خانواده‌اش که در آخرین حمله رژیم صهیونیستی، شهید شده‌اند، پوشیده شده است، می‌گوید: این جنگ، یک جنگ جهانی بود. آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی علیه ما متحد شدند. ما تاکنون جنگی با این میزان ویرانی، ابزارهای کشتار و جنایت ندیده بودیم.

او می‌افزاید: کاری که رژیم صهیونیستی این رژیم خبیث، انجام داد، هیچ‌کس نمی‌تواند انجام دهد. هیچ انسان باوجدانی نمی‌تواند کاری را که رژیم صهیونیستی انجام داد، انجام دهد.

برجی که در طول تاریخ لبنان شاهد جنگ‌های مختلف رژیم صهیونیستی بوده است، تأکید می‌کند که تمام شهرک الرمادیة فاجعه‌زده شده است. این شهرک شهدایی داده و خانه‌ها، اموال و منابع درآمد مردم آن آسیب دیده است؛ اما به گفته او، هیچ‌کدام از اینها برای ما اهمیت ندارد و هیچ‌کدام به اندازه ناخن یک جوانی که از دست داده‌ایم، ارزش ندارد.

«مصطفی برجی» پدر دو شهید به نام‌های «محمدجواد» و «زین‌العابدین» نیز می‌گوید: ما به این سرزمین پایبند هستیم؛ این زمین را از پدران و اجدادمان به ارث برده‌ایم. راه و تعلق و وابستگی به این سرزمین را نیز به ارث برده‌ایم و هیچ جایگزینی برای آن نداریم.

مصطفی که پدر شش فرزند است، در جریان حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۸۲ توسط نیروهای اشغالگر بازداشت شد و حدود یک سال و سه ماه را در زندان‌های رژیم صهیونیستی گذراند. بخشی از این مدت را در اردوگاه انصار که رژیم صهیونیستی در دوران اشغال جنوب لبنان ایجاد کرده بود و بخشی دیگر را در زندان «عسقلان» در شهر عسقلان اشغالی در نزدیکی نوار غزه سپری کرد.

او با یادآوری شکنجه‌های وحشیانه‌ای که همراه با دیگر زندانیان متحمل شده و توهین‌هایی که برای تحقیر آنها به کار می‌رفت، تأکید می‌کند که رژیم صهیونیستی همان رژیم صهیونیستی گذشته بوده و خواهد بود و تا زمانی که وجود داشته باشد، ما روی آرامش نخواهیم دید.

«زمینمان را رها نمی‌کنیم»؛ اصرار اهالی بر ماندن

مصطفی می‌گوید: شهرک الرمادیة مانند بیشتر شهرها و روستاهای جنوب لبنان، از رفاه برخوردار بود و همه امکانات زندگی در آن فراهم بود. مردم همچنان به اینجا وابسته ماندند و در سرزمین خود ایستادگی کردند. چیزی که صهیونیست‌ها همیشه تلاش می‌کنند آن را از نسل‌های آینده بگیرند.

او تأکید می‌کند که مردم، با وجود تمام آسیب‌هایی که به زمین‌ها و منابع درآمدشان وارد شده و با وجود چالش‌ها و خطرات امنیتی و اهداف استعماری اشغالگران، به شهرک بازگشته‌اند.

در همین حال، «عمونجیِب» از چالش‌های بازگشت سخن می‌گوید. او با وجود آسیب‌هایی که در حملات اسرائیل به خانه‌اش وارد شده، همچنان همراه خانواده‌اش در همان خانه زندگی می‌کند. پنجره‌هایی که شیشه‌هایشان شکسته، با کیسه‌های پلاستیکی پوشانده شده و سقف‌ها نیز آسیب دیده‌اند.

او می‌گوید: جای دیگری برای رفتن نداریم و هیچ جایی بهتر از سرزمین خود انسان حتی با وجود همه سختی‌ها نیست.

وی از غیبت دولت لبنان ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید امکانات اولیه زندگی فراهم نیست و هزینه‌ها بسیار بالاست. به گفته او، تلاش می‌کنیم امورمان را بگذرانیم و خسارت‌ها را با هزینه خودمان تعمیر کنیم.

شهرداری در غیاب حمایت دولت دست به کار شده است

«کرم ناصرالدین» عضو شورای شهر و خزانه‌دار شهرداری شهرک الرمادیة درباره وضعیت این شهرک می‌گوید که شهرک الرمادیة در طول تاریخ، شهرکی مقاوم بوده که مردم آن با یک قلب و یک ضربان زندگی می‌کنند و ساکنانش به سرزمین خود وابسته و به آن پایبند هستند.

او می‌گوید که جمعیت شهرک الرمادیة حدود چهار هزار نفر است، اما تعداد واجدان شرایط رأی دادن حدود ۲۷۰۰ نفر است و چندین خانواده نیز در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

ناصرالدین اضافه می‌کند که حملات اخیر رژیم صهیونیستی، ویرانی و خسارت‌های زیادی بر جای گذاشته است. به‌گونه‌ای که ۴۰ واحد مسکونی به‌طور جزئی یا کامل تخریب شده و ۱۵ نفر نیز به شهادت رسیده‌اند.

او تأکید می‌کند که شهرداری برای اداره امور شهروندان به‌ویژه کسانی که به شهرک بازگشته‌اند، تلاش زیادی انجام می‌دهد و تمرکز اصلی این تلاش‌ها بر بازگرداندن خدمات اساسی مانند آب و برق و همچنین تعمیر زیرساخت‌هاست.

ناصرالدین از نبود هرگونه توجه دولت به وضعیت شهرک الرمادیة نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: چالش‌ها و خطرات امنیتی همچنان وجود دارند. روستاهایی در نزدیکی شهرک الرمادیة از جمله روستای المنصوری همچنان در اشغال هستند و هدف حملات قرار می‌گیرند.

او ابراز امیدواری می‌کند که مسئولان لبنانی در سیاست‌های خود بازنگری کنند و بار دیگر در کنار مردم و کشور خود قرار بگیرند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸