تعطیلی استان کربلای معلی به مناسبت تاسوعا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استانداری کربلای معلی روز پنجشنبه مصادف با نهم محرم الحرام را تعطیل رسمی اعلام کرد.

به گزارش السومریه نیوز، نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلای معلی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمهیدات امنیتی و خدماتی ویژه زیارت دهم ماه محرم الحرام تکمیل شده است.

وی افزود که تمامی ادارات و نهادهای خدماتی و امنیتی برای تضمین ارائه بهترین خدمات به زائران گرامی، بر اساس طرح‌های یکپارچه فعالیت خواهند کرد.

استاندار کربلای افزود که تصمیم گرفته شد که روز پنجشنبه پیشِرو مصادف با نهم ماه محرم تمامی ادارات به غیر از ادارات خدماتی و امنیتی و بهداشتی تعطیل اعلام شوند تا مردم کربلای معلی و نهادهای خدماتی بتوانند نقش خود در خدمت به زائران را ایفا و بهترین شرایط را برای موفقیت آمیز بودن این زیارت مبارک، ایجاد کنند.

در ۱۵ ژوئن دفتر آیت الله العظمی سیستانی در نجف اشرف چهارشنبه را نخستین روز از ماه محرم الحرام اعلام کرد.

بر اساس اعلام دفتر آیت‌الله سیستانی پنجشنبه ۲۴ ژوئن تاسوعای حسینی و ۲۵ ژوئن عاشورای حسینی است.

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