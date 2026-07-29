به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رویترز، ایران قرار است طی چند هفته آینده نخستین محموله از تا ۴۰۰ سامانه دفاع هوایی دوشپرتاب ساخت چین را دریافت کند؛ توافقی که بنا بر برآورد منابع، ارزشی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار دارد و از مهمترین اقدامات برای تقویت پدافند کوتاهبرد در شرایط تنشهای منطقهای به شمار میرود.
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته است که این قرارداد شامل خرید ۳۰۰ تا ۴۰۰ سامانه دفاعی دوشپرتاب، از جمله موشکهای چینی QW-12 و FN-16 است. طبق این گزارش، قرارداد مذکور با شرکت «Chongqing Bowsang International Investment» مستقر در هنگکنگ امضا شده و این شرکت بهعنوان واسطه میان طرف ایرانی و تأمینکننده چینی عمل کرده است.
بر اساس این گزارش، تحویل صدها سامانه دفاع هوایی قابلحمل میتواند بهطور قابل توجهی ذخیره تسلیحاتی ایران در حوزه پدافند کوتاهبرد را افزایش دهد و نشانهای از تعمیق همکاریهای نظامی تهران و پکن تلقی شود. با این حال، منابع مورد استناد رویترز تأکید کردهاند که جزئیات اجرایی، تعداد نهایی و زمانبندی تحویل ممکن است تغییر کند.
رویترز همچنین نوشته است که طبق برنامه اولیه، بخشی از محمولهها قرار است ابتدا از ارومچی در غرب چین بهصورت هوایی منتقل شوند و سپس از مسیر پاکستان به ایران برسند.
در ادامه این گزارش آمده است که دو منبع اطلاعاتی غربی و یک مقام ایرانی گفتهاند تهران همچنین درباره استفاده از مسیرهای زمینی برای انتقال محرمانهتر تجهیزات نظامی چین و اقلام دو منظوره گفتوگو کرده است.
در واکنش به این خبر، وزارت خارجه چین گزارشهای مربوطه را بیاساس خواند.
رویترز پیشتر نیز گزارش داده بود که ایران در آستانه توافقی جداگانه با چین برای دریافت موشکهای کروز ضدکشتی قرار دارد.
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