رازهای یک رهبری تأثیرگذار؛ نگاهی به زندگی رهبر شهید

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: شناخت سیره و روش زندگی رهبران دینی، راهنمای بسیار خوبی برای همه ماست. حضرت آیتالله سید علی خامنهای، سالهاست که سکان هدایت انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. وقتی به زندگی، رفتار و گفتار ایشان نگاه میکنیم، ویژگیهای برجستهای را میبینیم که ریشه در تربیت اسلامی و مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) دارد [۱]. در این نوشته تلاش میکنیم به دور از کلمات سخت و پیچیده، ده مورد از مهمترین ویژگیهای شخصیتی ایشان را با هم مرور کنیم تا با سبک زندگی یک رهبر اسلامی بیشتر آشنا شویم.
۱. توکل به خدا و ارتباط قوی با پروردگار
اولین و مهمترین ویژگی ایشان، ایمان محکم و توکل به خداست. در سختترین شرایط کشور، ایشان هیچگاه ناامید نمیشوند، زیرا باور دارند که اگر در راه خدا قدم برداریم، خداوند حتماً کمک خواهد کرد. این همان درسی است که از قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) آموختهاند.
۲. زندگی بسیار ساده (سادهزیستی)
با اینکه ایشان بالاترین مقام کشور را دارند، اما زندگی شخصیشان بسیار ساده و شبیه به مردم عادی است. امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) میفرمایند که پیشوایان عادل باید زندگی خود را با ضعیفترین مردم هماهنگ کنند تا سختی فقر، مردم را آزار ندهد [۲]. رهبر انقلاب نیز دقیقاً به همین دستور عمل میکنند و از هرگونه تجملات دوری میکنند.
۳. شجاعت و نترسیدن از دشمنان
یک رهبر موفق نباید از قدرتهای بزرگ بترسد. آیتالله خامنهای چه در زمان جوانی و مبارزه با شاه، و چه امروز در برابر کشورهای زورگو، همیشه شجاعانه ایستادهاند. امام خمینی (ره) سالها پیش درباره ایشان فرمودند که ایشان سربازی فداکار در جبهههای نبرد هستند که به اسلام و مردم خدمت میکنند [۳].
۴. دوستی عمیق با کتاب و مطالعه
یکی از ویژگیهای جالب ایشان، علاقه بسیار زیاد به خواندن کتاب است. ایشان در هر فرصتی کتاب میخوانند؛ از کتابهای دینی و تاریخی گرفته تا رمان و داستان. ایشان همیشه به مردم و بهویژه جوانان سفارش میکنند که کتاب خواندن را به یک عادت همیشگی در زندگی تبدیل کنند [۴].
۵. مردمی بودن و مهربانی با اقشار مختلف
ایشان خود را از مردم جدا نمیدانند. دیدارهای همیشگی با خانوادههای شهدا، نشستن پای درددل مردم عادی و برخورد مهربانانه با اقشار مختلف جامعه، نشان میدهد که یک رهبر اسلامی تا چه حد باید با مردم خود صمیمی و مهربان باشد.
۶. برنامهریزی و نظم دقیق در زندگی
کارهای رهبری یک کشور بسیار سنگین و زیاد است. مدیریت این همه کار بدون داشتن نظم غیرممکن است. کسانی که از نزدیک با ایشان در ارتباط هستند، همیشه از نظم دقیق ایشان در بیداری، عبادت، کار، مطالعه و استراحت تعریف میکنند.
۷. احترام فراوان به خانواده
در سبک زندگی اسلامی، خانواده اهمیت زیادی دارد. ایشان در داخل خانه بسیار خوشاخلاق هستند و به همسر و فرزندان خود احترام زیادی میگذارند. ایشان همیشه تأکید دارند که موفقیتهای خود را مدیون همراهی و فداکاریهای همسرشان هستند.
۸. شناخت دقیق دشمن و آگاهی (بصیرت)
یکی از دلایلی که ایشان توانستهاند کشور را از بحرانهای مختلف نجات دهند، شناخت دقیق نقشههای دشمن است. به این ویژگی مهم در زبان دینی «بصیرت» میگویند. خود ایشان بصیرت را اینگونه تعریف میکنند: بصیرت یعنی اینکه راه را گم نکنیم و در انتخاب هدف اشتباه نکنیم [۵].
۹. امیدواری همیشگی به آینده
در دنیایی که اخبار منفی زیادی وجود دارد، رهبر انقلاب همیشه به آینده روشن امیدوار هستند. ایشان به وعدههای خداوند باور دارند و همیشه به مردم و مسئولان روحیه میدهند که با کار و تلاش، روزهای بهتری در پیش خواهد بود.
۱۰. اعتماد به نیروی جوانان
ایشان جوانان را سرمایههای اصلی کشور میدانند. در تصمیمگیریها و صحبتهایشان همیشه به جوانان اعتماد میکنند و از آنها میخواهند که با درس خواندن و تلاش، ساختن آینده کشور را به دست بگیرند.
پینوشتها و منابع
[۱] قرآن کریم در سوره احزاب، آیه ۲۱ میفرماید: «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است). الگوپذیری رهبران اسلامی از پیامبر (ص) ریشه در همین دستور قرآنی دارد.
[۲] نهجالبلاغه، خطبه ۲۰۹. حضرت علی (ع) میفرمایند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ...» (خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح زندگی خود را با ضعیفترین مردم برابر کنند).
[۳] صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۵۰۴. پیام امام خمینی (ره) پس از ترور آیتالله خامنهای در سال ۱۳۶۰: «من به شما خامنهای عزیز، تبریک میگویم که در جبهههای نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده...».
[۴] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان کتابخانهها، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۴: «کتابخوانی باید یک سیره و سنت در بین مردم ما بشود».
[۵] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم، ۱۹ دی ۱۳۸۸: «بصیرت یعنی گم نکردن راه، اشتباه نکردن هدف».
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