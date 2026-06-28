به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین یاسین حسین آبادی در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام سجاد علیه‌السلام در حرم بانوی کرامت با اشاره به یکی از مهم‌ترین اقدامات در نبرد جبهه حق و باطل، اظهار داشت: ما یک عرصه نظامی و نبرد سخت داریم و یک عرصه دیگر که جنگ روایت‌هاست. بهترین مصداق آن در زمان ما، رسانه است. گاه در نبرد نظامی پیروز می‌شوید، اما اگر در جنگ روایت‌ها دست برتر را نداشته باشید، آن پیروزی به شکست تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به نقش معاویه در جنگ روایت‌ها، افزود: معاویه با جعل روایت و پرداخت پول به افراد، شرحبیل را که از شخصیت‌های تأثیرگذار شام بود، فریب داد و او را به جنگ با امیرالمؤمنین علیه‌السلام واداشت. معاویه در مسیر حرکت شرحبیل، افرادی را اجیر کرد تا روایت غلط از قتل خلیفه سوم به او برسانند و او را دچار خطای محاسباتی کنند. این جنگ روایت‌ها بود که لشکری برای معاویه جمع کرد.

حسین آبادی با بیان اینکه یزید در جنگ روایت‌ها بسیار ضعیف عمل کرد، تصریح کرد: سال‌ها معاویه در شام روایت غلطی از امیرالمؤمنین(ع) پرورش داده بود و مردم شام به امیرالمؤمنین(ع) جسارت می‌کردند. در مجلس یزید، خطیبی را فرستاد تا در فضایل معاویه و یزید سخن بگوید. اما امام سجاد علیه‌السلام وارد نبرد روایت‌ها شدند.

سخنران حرم مطهر ادامه داد: امام سجاد در مسجد اموی شام، ابتدا فضایل اهل بیت را بیان کردند، سپس خود را معرفی نمودند. آنقدر فضایل امیرالمؤمنین(ع) را فرمودند که مردم شام گریه کردند و گفتند ما خبر نداشتیم. حتی یک یهودی در آن مجلس به یزید گفت اگر یک نفر از نوادگان موسی در میان ما می‌ماند، تا آخر نسل او را تکریم می‌کردیم؛ شما با آل پیامبرتان اینگونه می‌کنید؟! این خطبه، روایت تحریف‌شده یزید را برهم زد و ورق را به سود جبهه حق برگرداند.

وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز ما در جنگ روایت‌ها قرار داریم. دشمن با تحریف حقایق و انتشار روایت‌های غلط در تلاش است تا افکار عمومی را منحرف کند. وظیفه ما این است که با تبیین درست، مانند امام سجاد(ع) در این نبرد پیروز شویم و روایت حق را به گوش جهانیان برسانیم.

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