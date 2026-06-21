حضور مردم در تجمعات شبانه، معراج فرهنگی و تحول اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای تقویت تعاملات راهبردی و تبیین رویکردهای نوین شورا، با حضور در دادستانی کل کشور با حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور دیدار کرد تا در خصوص مسائل کلان فرهنگی و حقوقی کشور گفتگو کنند.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه در این نشست با تشریح رویکرد تحولی و فعالانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن قدردانی از اهتمام دادستان کل کشور، بر نقش هدایتگر و عملیاتی این شورا تاکید کرد و گفت: تلاش محوری ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این استوار است که با عبور از مرحله صرفاً «سندنگاری»، به عنوان یک نهاد پیشران، مستقیماً به سمت کارهای عملیاتی و پیادهسازی مصوبات در بستر جامعه حرکت کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبیین نقش محوری و جایگاه راهبردی این شورا در قانون برنامه هفتم توسعه، بر اولویت کار فرهنگی هدفمند تأکید کرد و افزود: ایجاد همافزایی پویا و تعامل با سایر دستگاهها از جمله قوه قضاییه برای تحقق اهداف کلان فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و ما بر این رویکرد عملیاتی در تمامی حوزهها تأکید داریم.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت به ویژه رهبر شهید، بر ماهیت مبنایی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزشهای دینی است و مشارکت حداکثری مردم در مقاطع مختلف نشاندهنده علاقه عمیق آنان به فرهنگ اسلامی است. ما در مسیر حرکت به سوی قلههای پیشرفت قرار داریم و این مسیر با استقامت طی خواهد شد.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت حضور مردم در میادین و تجمعات شبانه، آن را یک تحول بزرگ فرهنگی خواند و افزود: این حضور و مشارکت، آثار کوتاهمدت و بلندمدت فرهنگی دارد و به نوعی «معراج» مردم ایران در دفاع از ارزشهاست. این تجمعات، ضمن خنثیسازی توطئههای دشمن، موجب دلگرمی مسئولان برای تصمیمگیریهای قاطع و کارآمد میشود؛ حضوری که دشمن را ناچار به اعتراف به شکست و عقبنشینی کرده است.
وی در ادامه با ابراز آمادگی کامل دادستانی برای همگامی با رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم هماهنگی و همافزایی بین دستگاهی تأکید کرد و گفت: در مسائل فرهنگی باید با ایجاد همافزایی، اثربخشی برنامهها را افزایش دهیم. دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد تا در مسیر ترویج فرهنگ اسلامی، مبارزه با ضد فرهنگها و همچنین اجرای دقیق مصوبات قانونی گام بردارد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد در پایان بر وظیفه ذاتی دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه تأکید کرد و گفت: دشمن با هدف قرار دادن فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به میدان آمده است و ما مکلفیم در مسیر اعتلای این فرهنگ و صیانت از آن، با جدیت و نظارت بر حسن اجرای قانون عمل کنیم.
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