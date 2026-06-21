به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخشهای قبلی این نوشته، موضوع انتقام و ابعاد مختلف آن و لزوم تأکید بر خونخواهی براساس نظام ولایی مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که هر کسی باید به اذنالله و براساس مبانی دینی و شرعی، خود را خونخواه ولی خویش بداند. پس همانگونه که هر کسی خود را میتواند و باید «خونخواه امام حسین(ع)» بداند و آرزوی رسیدن به این مقام را در کنار امام زمان(عج) در زیارت عاشورا طلب کند، «خونخواهی رهبر شهید» نیز بر هر کسی که خود را تحت ولایت ایشان میدانست، واجب است. حال اگر همراه با این حقیقت دینی، فتوای شرعی مراجع مختلف تقلید و دهها فقیه شیعی قرار بگیرد، بدون شک این موضوع، با قدرت بیشتری خود را نمایان میکند و اجرای این واجب شرعی، الزام بیشتری پیدا میکند.
در میان اسامی مراجع تقلید که حکم به مهدورالدم بودن تهدیدکنندگان و عاملان شهادت ایشان را صادر کردهاند، میتوان به حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، سبحانی تبریزی و مظاهری اصفهانی اشاره کرد.
به عنوان نمونه، آیتالله العظمی مکارم شیرازی در فتوای خویش گفتهاند: «هر شخص یا رژیمی که برای ضربه به امت اسلامی و حاکمیت آن، رهبری و مرجعیت را تهدید کند یا تعرّضی نماید، حکم محارب دارد و هرگونه همکاری و تقویت آن توسط مسلمانان یا دولتهای اسلامی حرام است و لازم است عموم مسلمانان در سراسر جهان این دشمنان را از حرف و خطای خود پشیمان نمایند و اگر متحمل مشقت یا خسارتی شوند، اجر مجاهد فیسبیلالله را دارند، انشاءالله.»
همچنین آیتالله العظمی نوری همدانی نیز در این باره نوشتهاند: «هر گونه تعرض و تهدید به ایشان (رهبر انقلاب اسلامی) و مرجعیت شیعه از سوی شخص یا دولت حکم محارب را دارد و هرکسی در این جنایت کمک کند، در همین حکم میباشد.»
همچنین صدها نفر از فقهای حوزه علمیه نیز در بیانیههای مختلف، حکم فقهی این افراد را بیان کردهاند که در میان آنان فقیههای نامدار، مانند حضرات آیات مهدی شبزندهدار، علیرضا اعرافی، فاضل لنکرانی، علیاکبر رشاد، عباس کعبی دیده میشود. بر این اساس باید گفت علاوه بر آنکه انتقام خون رهبر شهید براساس رابطه ولایی میان ایشان و اهالی ولایت فقیه یک واجب شرعی است، این الزام دینی با فتوای مراجع معظم تقلید مورد تأکید قرار گرفته است و دهها فقیه شیعی نیز بر اهمیت این موضوع و تأکید بر مهدورالدم بودن قاتلان «قائد شهید» فتوا صادر کردهاند.
روشن است که اجرای هر فتوایی، با توجه به قدرت، توانمندیها، امکانات و شرایط هر کدام از معتقدین به لزوم خونخواهی از ائمه شهید(ع) و نایب شهید امام زمان(عج) متفاوت است، اما آنچه جای هیچگونه تردیدی ندارد آن است که هر شخص، در هر نقطهای از جهان، باید از باب اصل فقهی «مقدمه واجب، واجب است»، تلاشهایی را برای گسترش این توانمندیها و قدرتها انجام دهد تا در زمان و مکان مناسب، اقدام متناسب برای اجرای این فتوا را انجام دهد. این اقدامات نیز مجموعهای از فعالیتهایی است که امکان اجرای «مهدورالدم» را فراهم میکند که باید مورد بررسی قرار گیرد.
در بخشهای بعدی این نوشته، این موضوع بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.
شهید علیاصغر حسینی/ ابنا
..................
پایان
نظر شما