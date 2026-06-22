به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع ) ـ ابنا ـ تاج‌الدین اویواله، نماینده یونیسف در افغانستان، امروز (دوشنبه ۱ تیر) در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در افغانستان، خطرات آب‌وهوایی، آسیب‌پذیری تغذیه‌ای کودکان را تشدید می‌کنند. خشکسالی، سیل و گرمای شدید، سیستم غذایی و دسترسی به آب را تضعیف کرده‌اند. شکاف‌ها در پوشش واکسیناسیون و خدمات بهداشتی درمانی نیز این خطرات را بیشتر افزایش می‌دهند.»

به گفته او، این عوامل در کنار هم، وضعیت کودکان را به شدت بحرانی کرده‌اند. افغانستان در حال حاضر یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای منطقه در برابر تغییرات اقلیمی است و میلیون‌ها کودک با خطرات همزمان خشکسالی، سیلاب و موج‌های گرمای شدید روبرو هستند. این شرایط نه تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه خطر ابتلا به بیماری‌ها را به دلیل ضعف در خدمات بهداشتی و واکسیناسیون بالا می‌برد.

یونیسف تأکید دارد که برای حفاظت از کودکان، سرمایه‌گذاری فوری در سیستم‌های مقاوم در برابر تغییرات آب‌وهوایی در حوزه‌های تغذیه، آب، بهداشت و سلامت ضروری است.

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