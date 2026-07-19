به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» اعلام کرد که در ادامه برنامه‌های حمایتی خود در افغانستان، مکمل‌های غذایی را در اختیار زنان باردار قرار می‌دهد.

یونیسف روز یک‌شنبه ۲۸ تیرماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این برنامه با حمایت صندوق تغذیه کودکان بنیاد خانواده بزوس اجرا می‌شود و هدف آن تأمین بخشی از نیازهای تغذیه‌ای زنان باردار و کودکان آنان است.

این نهاد سازمان ملل تأکید کرد که سلامت مادر و کودک از دوران بارداری به یکدیگر پیوند خورده است و دریافت مواد مغذی کافی در این دوره، نقش مهمی در رشد سالم جنین و حفظ سلامت مادر دارد.

به گفته یونیسف، توزیع مکمل‌های غذایی بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر این سازمان برای بهبود وضعیت تغذیه زنان و کودکان در افغانستان و کاهش پیامدهای ناشی از کمبود مواد غذایی است.

زنان باردار در شرایط کمبود مواد مغذی، بیش از دیگران در معرض مشکلاتی مانند کم‌خونی، ضعف جسمی و عوارض دوران بارداری قرار دارند. کمبود تغذیه مناسب همچنین می‌تواند بر رشد جنین و سلامت نوزاد پس از تولد تأثیر بگذارد.

افغانستان همچنان با بحران گسترده انسانی، فقر، ناامنی غذایی و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی روبه‌رو است. این شرایط، زنان باردار، مادران شیرده و کودکان را در شمار آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه قرار داده است.

نهادهای امدادرسان بارها هشدار داده‌اند که کاهش کمک‌های بین‌المللی می‌تواند برنامه‌های تغذیه و خدمات بهداشتی را با محدودیت بیشتری مواجه کند و شمار مادران و کودکانی را که به حمایت‌های فوری نیاز دارند، افزایش دهد.

یونیسف خواستار تداوم حمایت جامعه جهانی از برنامه‌های تغذیه، مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات بهداشتی مادران و کودکان در افغانستان شده است.

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