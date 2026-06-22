به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری امروز دوشنبه، اول تیر ماه 1405 در مراسم عزاداری صبح روز هفتم ماه محرم که در حرم حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام رشت برگزار شد، با تأکید بر اینکه فهم سبک زندگی اسلامی در گرو شناخت صحیح معنای زندگی و حقیقت انسان است، اظهار کرد: برای شناخت سبک زندگی مطلوب باید ابتدا نگاه قرآن و اهل‌بیت(ع) به زندگی و مرگ را بشناسیم؛ زیرا سبک زندگی بر پایه نوع نگرش انسان به خود و جهان شکل می‌گیرد.

وی انسان را «پدیده‌ای الهی و سرمایه‌ای بزرگ» دانست و افزود: خداوند همه امکانات لازم برای رشد و تعالی انسان را در اختیار او قرار داده و بسیاری از نعمت‌های عالم را مسخر انسان ساخته است. از این رو، انسان موجودی سرمایه‌دار است و باید این سرمایه عظیم را در مسیر درست به کار گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: پس از معرفت خداوند، مهم‌ترین شناخت برای انسان، شناخت خود است. در روایات نیز از خودشناسی به عنوان برترین معرفت یاد شده است؛ زیرا ارزش هر علمی به ارزش موضوع آن وابسته است و هیچ موضوعی برای انسان مهم‌تر از شناخت حقیقت وجودی خود نیست.

وی تأکید کرد: انسان برای شناخت حقیقت خویش نیازمند معلم الهی است و از همین رو خداوند پیامبران و اولیای الهی را به عنوان مربیان و معلمان بشریت برگزیده است. پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) کامل‌ترین الگوهای زندگی‌اند و کسانی هستند که از همه ظرفیت‌های وجودی انسان به بهترین شکل بهره گرفته‌اند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه قرآن کریم حضرت ابراهیم(ع) و پیامبر اکرم(ص) را به عنوان الگو معرفی کرده است، افزود: ائمه معصومین(ع) نمونه کامل زندگی الهی هستند و سبک زندگی آنان باید سرمشق انسان قرار گیرد.

وی در ادامه با تبیین ابعاد مختلف حیات انسانی، چهار نوع رابطه را برای انسان برشمرد و گفت: نخستین و مهم‌ترین رابطه، رابطه با خداوند است. هر اندازه این ارتباط عمیق‌تر باشد، زندگی انسان الهی‌تر خواهد شد. بسیاری از اولیای الهی تمام وجود خود را وقف معرفی خداوند کرده‌اند و همه سخن و عمل آنان رنگ الهی داشته است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، دومین رابطه را «رابطه انسان با خود» دانست و اظهار کرد: بسیاری از انسان‌ها هنوز به شناخت حقیقی خود نرسیده‌اند و خود واقعی را با خود طبیعی و ظاهری اشتباه می‌گیرند. در حالی که حقیقت انسان، بُعد ملکوتی اوست و رشد و تعالی انسان در گرو شکوفایی همین حقیقت است.

وی با اشاره به تفاوت دارایی‌های حقیقی و اعتباری خاطرنشان کرد: ثروت‌های مادی و ظاهری ماندگار نیستند، اما سرمایه‌های معنوی و ملکوتی همواره همراه انسان خواهند بود؛ حتی پس از مرگ. از این رو انسان باید سرمایه وجودی خود را در مسیر ایمان و عمل صالح به کار گیرد.

آیت‌الله رمضانی سومین رابطه را «رابطه انسان با طبیعت» عنوان کرد و گفت: طبیعت، آیات الهی را در برابر انسان قرار می‌دهد. آسمان، زمین، دریاها، گیاهان و موجودات مختلف، هر یک نشانه‌ای از قدرت و حکمت خداوند هستند و انسان موحد از مشاهده آن‌ها به معرفت الهی دست می‌یابد.

وی افزود: قرآن کریم و روایات اسلامی توجه ویژه‌ای به طبیعت و موجودات عالم دارند و مطالعه در آفرینش می‌تواند انسان را به شناخت عمیق‌تر خداوند رهنمون سازد. در همین راستا حفظ محیط زیست نیز از وظایف مهم انسان به شمار می‌رود و نباید طبیعت و نعمت‌های الهی را آلوده کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) چهارمین رابطه را «رابطه انسان با انسان» دانست و تصریح کرد: برخی افراد هیچ مسئولیتی در قبال دیگران برای خود قائل نیستند و برخی نیز با نگاه استعماری و سلطه‌گرانه به دنبال بهره‌کشی از انسان‌ها هستند. این در حالی است که منطق الهی بر پایه خدمت، هدایت و دستگیری از دیگران استوار است.

وی با انتقاد از نظام سلطه و جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: تفکر سلطه‌گر، خود را نژاد برتر می‌پندارد و دیگران را ابزاری برای منافع خویش می‌داند. نتیجه چنین نگاهی، ظلم، جنگ، کشتار و جنایاتی است که امروز در غزه و دیگر مناطق جهان شاهد آن هستیم.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به سیاست‌های استکباری علیه ملت ایران گفت: دشمنان تصور می‌کنند می‌توانند با تهدید و فشار ملت ایران را تسلیم کنند، در حالی که ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود و عزت و اقتدار خود را از فرهنگ عاشورایی و تفکر ولایت‌مدارانه گرفته است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از امام خمینی(ره)، شهید آیت‌الله رئیسی، شهید سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای جبهه مقاومت، اظهار کرد: این بزرگان با فداکاری و ایثار خود عزت و استقلال امت اسلامی را حفظ کردند و راه آنان همچنان ادامه دارد.

وی در پایان، پیروی از ولایت و تمسک به معارف اهل‌بیت(ع) را عامل حفظ عزت و اقتدار جامعه اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ عاشورا، غدیر و ولایت، مسیر سعادت، عزت و پیشرفت ملت‌ها را ترسیم می‌کند و هر جامعه‌ای که به این مسیر پایبند باشد، از قدرت و صلابت برخوردار خواهد شد.

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