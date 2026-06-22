به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، روز دوشنبه (۱ تیر) در صفحه ایکس خود نوشت که ملاقات با طالبان در بروکسل، توهین به مردم افغانستان به‌ویژه زنان محسوب می‌شود.

او با صراحت بیانیه ولکر تورک را تأیید کرد، بیانیه‌ای که در آن از مقررات جدید اتحادیه اروپا برای اخراج سریع مهاجران ابراز تأسف شده است.

به گفته بنت، احترام به حقوق بشر و قوانین پناهندگی ضروری است و افغان‌ها نباید به موقعیت ناامن بازگردانده شوند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث‌هایی درباره تعاملات بین‌المللی با حکومت طالبان جریان دارد؛ اخیرا اتحادیه اروپا نمایندگان طالبان را برای گفت‌وگوهای فنی درباره بازگرداندن مهاجران افغانستانی، به بروکسل دعوت کرده است.

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