به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استارمر ضمن اعلام این تصمیم پس از گفتگو با پادشاه چارلز، تصریح کرد که تا زمان تکمیل فرآیند انتخاب رهبر جدید در ماه آینده، به فعالیت خود در مقام نخست‌وزیر ادامه خواهد داد تا انتقال قدرت به شکلی منظم صورت گیرد. بر اساس برنامه اعلامی، ثبت‌نام برای جانشینی او از نهم ژوئیه آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود پیش از بازگشایی پارلمان در ماه سپتامبر، تکلیف رهبری حزب کارگر و دولت بریتانیا روشن شود.

این تحول پس از پیروزی قاطع «اندی برنهام»، شهردار منچستر بزرگ، در انتخابات اخیر پارلمانی رقم خورد. این پیروزی که در برابر نامزد حزب اصلاح صورت گرفت، بارقه‌ای از امید را در میان نمایندگان حزب کارگر ایجاد کرد؛ نمایندگانی که معتقدند محبوبیت دولت ستارمر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و برنهام گزینه مناسب‌تری برای تغییر مسیر حزب در شرایط دشوار فعلی است.

با این حال، جانشین احتمالی ستارمر با چالش‌های اقتصادیِ سنگینی روبروست. بریتانیا هم‌اکنون با بالاترین هزینه‌های استقراض در میان کشورهای گروه ۷، بدهی‌های کلان و رشد اقتصادی ناچیز دست‌وپنج نرم می‌کند. از سوی دیگر، هرچند برنهام بر ضرورت تغییرات بنیادین تأکید دارد، اما همچنان مواضع او در حوزه‌های حساس سیاست خارجی و اقتصادی مبهم است و باید دید در برابر فشارهای بازارهای مالی و نارضایتی عمومی، چه تدبیری خواهد اندیشید.

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