به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات ریتر، افسر پیشین واحد اطلاعات نیروی دریایی آمریکا و تحلیلگر مسائل نظامی، در گفتوگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد: آزمایشگاههای زیستی آمریکا در اوکراین احتمالاً با انجام پژوهشهای تهاجمی، کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک را نقض کردهاند؛ موضوعی که میتواند خطر نشت عوامل بیماریزا را افزایش دهد و سپس بهطور نادرست به روسیه نسبت داده شود.
وی گفت: «ما بدون کوچکترین تردیدی میدانیم که هر یک از این آزمایشگاهها نقض کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک و سمی محسوب میشوند. اکنون باید این پرسش را مطرح کنیم که هدف واقعی آنها چیست؟ زیرا برخی از اسناد نشان میدهند بخشی از تحقیقات انجامشده نه برای اهداف دفاعی، بلکه برای اهداف تهاجمی بوده است.»
افسر پیشین واحد اطلاعات نیروی دریایی آمریکا اضافه کرد که ایالات متحده سابقه این را دارد که بگوید: ما فقط برای مقاصد دفاعی این کار را انجام میدهیم. اما سازوکار تولید همان عامل بیولوژیکی که ادعا میکنید در برابر آن از خود دفاع میکنید، همان سازوکاری است که میتواند برای تولید عامل بیولوژیکی مورد استفاده در حمله به دیگران به کار رود.
به گفته این کارشناس، وجود چنین موادی در اوکراین خطر نشت و انتشار عوامل بیماریزا را افزایش میدهد؛ حوادثی که کشورهای غربی تلاش خواهند کرد مسئولیت آن را متوجه روسیه کنند.
ریتر افزود: اکنون گفته میشود اگر روسیه این مراکز را بمباران کند، سامانههای ایمنی آسیب خواهند دید، دما کاهش خواهد یافت و محفظههای شیشهای خواهند شکست. در نتیجه این عوامل میتوانند در محیط منتشر شوند و سپس چنین وانمود شود که این تقصیر روسیه است؛ در حالی که این آمریکا بوده که نگهداری مستمر مواد بیولوژیکی ممنوعه توسط اوکراین را تسهیل کرده است.
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