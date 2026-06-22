پیروزی قاطع حزب حاکم اتیوپی در انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون ملی انتخابات اتیوپی سه هفته پس از برگزاری انتخابات نتایج رسمی را اعلام کرد که نشان می‌دهد حزب حاکم «سعادت» وابسته به «آبی احمد» نخست‌وزیر اتیوپی، ۴۳۸ کرسی از مجموع ۵۴۷ کرسی مجلس نمایندگان را کسب کرده است.

حزب حاکم اتیوپی برای کسب اکثریت نیازمند به دست آوردن ۲۷۴ کرسی در مجلس بود و این در حالی است که همه کرسی‌های مجلس در رقابت انتخابات حضور نداشتند چرا که در منطقه «تیگرای» در شمال اتیوپی و برخی بخش‌های استان «امهره» به علت ناامنی و بی‌ثباتی انتخابات برگزار نشد.

نامزدهای حزب حاکم اتیوپی با تبلیغات درباره کارنامه اقتصادی دولت و با اشاره به بهبود وضعیت امنیت غذایی و رشد اقتصادی در انتخابات شرکت کردند.

بنا به گزارش خبرگزاری رسمی اتیوپی، حزب حاکم سعادت پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات با صدور بیانیه‌ای بر تعهد خود برای تعمیق حکمرانی دموکراتیک، شتاب دادن به توسعه کشور و تقویت وحدت ملی تأکید کرد.

نتایج انتخابات حاکی است که این حزب اکثریت بزرگی را در پارلمان فدرال و همچنین شوراهای منطقه‌ای به دست آورده و می‌تواند برای تشکیل دولت بعدی اتیوپی اقدام کند.

این حزب در انتخابات پارلمانی قبلی در سال ۲۰۲۱ نیز بیش از ۹۰ درصد از کرسی‌ها را کسب کرده بود.

حزب سعادت آبی احمد در این انتخابات در برابر احزاب مخالف دچار اختلاف و چنددستگی به پیروزی رسید؛ مخالفانی که دولت فدرال اتیوپی را به تضعیف مخالفان از طریق دستگیری رهبران و ایجاد موانع حقوقی برای فعالیت سیاسی آنها متهم می‌کنند، هرچند دولت این اتهامات را رد می‌کند.

انتخابات سراسری دوشنبه ۱۱ خرداد ماه اتیوپی در شرایطی برگزار شد که این کشور سالهاست با ناآرامی در برخی مناطق کشور دست و پنجه نرم می‌کند.

آبی احمد ۴۹ ساله در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) مقام نخست وزیر اتیوپی را به دست آورد و از همان ابتدا، کار اصلاحاتی را در دستور کار قرار داد و از جمله به یک توافق نامه صلح با کشور اریتره - همسایه اتیوپی - دست یافت که جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۹ را برای او به ارمغان آورد.

با این حال اتیوپی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ درگیر جنگ داخلی در منطقه تیگرای در شمال کشور بین نیروهای دولتی با حزب «جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» (TPLF) شد که بنا بر آمار رسمی در حدود ۱۰۰ هزار کشته بر جا گذاشت، هرچند آمار غیررسمی حاکی از کشته شدن حدود ۶۰۰ هزار نفر در طول این جنگ داخلی دو ساله است.

«جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» اواخر فروردین ماه ۱۴۰۵ دولت فدرال اتیوپی را به نقض «توافقنامه پرتوریا» متهم کرد؛ توافقی که دوم نوامبر سال ۲۰۲۲ (چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱) به جنگ داخلی دو ساله در شمال اتیوپی پایان داد.

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