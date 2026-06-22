به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه پاکستان دقایقی قبل با اعلام سفر رسمی دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، به اسلامآباد بنابر دعوت نخستوزیر پاکستان، تأکید کرد: این بازدید نشاندهنده تعهد مشترک ایران و پاکستان برای تعمیق بیشتر روابط تاریخی و فرهنگی خود و تأکید بر آرمان مشترک آنها برای صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در منطقه است.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان عصر امروز با صدور بیانیهای اعلام کرد: به دعوت محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، فردا سهشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵) به پاکستان سفر رسمی خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: دکتر پزشکیان در رأس هیأتی عالیرتبه شامل وزرا و سایر مقامات عالیرتبه ایرانی در این سفر حضور خواهند داشت.
در طول این سفر، رئیسجمهور پزشکیان با آصف علی، رئیسجمهور، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
همچنین سید یوسف رضا گیلانی، رئیس مجلس سنا، سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی، و سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، نیز با رئیسجمهور ایران دیدار خواهند کرد.
این دومین سفر دکتر پزشکیان به پاکستان به عنوان رئیسجمهور ایران خواهد بود.
در طول این سفر، سران دو کشور طیف کاملی از روابط دوجانبه را بررسی و راههای جدیدی را برای تعمیق بیشتر همکاری در بخشهای مختلف از جمله تجارت، انرژی، امنیت مرزی، روابط مردمی و ارتباطات منطقهای بررسی خواهند کرد.
وزارت خارجه پاکستان افزود: این سفر همچنین فرصت مهمی را برای بحث در مورد تعاملات دیپلماتیک جاری پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد و همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی مورد علاقه طرفین فراهم میکند.
دولت پاکستان اعلام کرد: این سفر نشاندهنده تعهد مشترک پاکستان و ایران برای تعمیق بیشتر روابط تاریخی و فرهنگی خود و تأکید بر آرمان مشترک آنها برای صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در منطقه است.
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