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نخست‌وزیر پاکستان به همراه هیأت عالیرتبه به ایران سفر می‌کند / شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
کد مطلب: 1834504
نخست‌وزیر پاکستان به همراه هیأت عالیرتبه به ایران سفر می‌کند / شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به همراه اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، و شماری از اعضای کابینه و مقامات ارشد این کشور، برای ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی به مقامات ایران و خانواده‌های داغدار، در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: شهباز شریف نخست‌وزیر به همراه «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، شماری از اعضای کابینه و مقامات ارشد پاکستانی به ایران سفر می‌کنند تا مراتب تسلیت و همدردی خود را به مقامات ایران و خانواده‌های داغدار ابلاغ کنند.

«طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست هفتگی خود گفت: شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان با حضور در آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت ایران، بر همبستگی اسلام‌آباد با «ملت برادر ایران» در این مقطع حساس تأکید خواهند کرد.

وی افزود: رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان این سفر را بازتاب‌دهنده حمایت و همبستگی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران در روزهای سوگواری و اندوه ملت ایران توصیف می‌کنند.

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