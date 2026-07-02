به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: شهباز شریف نخستوزیر به همراه «اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه، شماری از اعضای کابینه و مقامات ارشد پاکستانی به ایران سفر میکنند تا مراتب تسلیت و همدردی خود را به مقامات ایران و خانوادههای داغدار ابلاغ کنند.
«طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست هفتگی خود گفت: شهباز شریف نخستوزیر پاکستان با حضور در آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت ایران، بر همبستگی اسلامآباد با «ملت برادر ایران» در این مقطع حساس تأکید خواهند کرد.
وی افزود: رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان این سفر را بازتابدهنده حمایت و همبستگی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران در روزهای سوگواری و اندوه ملت ایران توصیف میکنند.
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