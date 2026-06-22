به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی عصر امروز دوشنبه، اول تیر ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت بازنگری در برنامه‌ها و مأموریت‌های فرهنگی متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کرد و گفت: امروز همه مجموعه‌های فرهنگی باید با درک شرایط ویژه کشور، تعریف جدیدی از فعالیت‌های خود ارائه کنند و برای دوره پساجنگ دارای راهبرد و برنامه مشخص باشند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر وظایف ذاتی، در شرایط کنونی مسئولیت‌های ویژه‌ای نیز بر عهده دارد، اظهار کرد: در دوره پساجنگ، یکی از مهم‌ترین مسائل، تعیین راهبردهای فرهنگی است. اکنون کار ما تازه آغاز شده و باید در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و گفتمانی فعالیت‌های گسترده‌تری انجام شود.

وی با اشاره به تفاوت میان مدیریت گفتمانی و مدیریت میدانی افزود: مدیریت گفتمانی به معنای تبیین صحیح رسالت‌ها، اهداف و وظایف مجموعه‌های فرهنگی برای جامعه است و مدیریت میدانی نیز به حضور مؤثر و سازمان‌یافته در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، سینمایی، دینی و اجتماعی مربوط می‌شود. هر دو بخش باید به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.

آیت‌الله رمضانی با هشدار نسبت به آفت روزمرگی در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اگر مجموعه‌ای بدون برنامه و راهبرد حرکت کند، دچار روزمرگی خواهد شد و این یکی از آسیب‌های جدی برای هر سازمان است. باید فعالیت‌ها بر اساس برنامه، هدف و نقشه راه مشخص دنبال شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: امروز معادلات جهانی دچار تغییر شده و جمهوری اسلامی ایران در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار دارد. در چنین شرایطی، مجموعه‌های فرهنگی باید بتوانند این واقعیت‌ها را به‌درستی برای جامعه تبیین و روایت کنند.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد آرایش فرهنگی متناسب با شرایط کشور، اظهار کرد: هر فردی که وارد یک مجموعه فرهنگی می‌شود باید احساس کند که کشور در یک مقطع تاریخی مهم قرار دارد و مجموعه‌های فرهنگی نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نیستند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ظرفیت‌های هنری و ادبی استان گیلان، استفاده از توان شاعران، هنرمندان و فعالان فرهنگی را ضروری دانست و افزود: برگزاری شب‌های شعر، نشست‌های ادبی، برنامه‌های هنری و فعالیت‌های میدانی در سطح شهر می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم فرهنگی و تقویت روحیه اجتماعی ایفا کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه عرصه فرهنگ با سایر حوزه‌ها تفاوت دارد، گفت: فعالیت فرهنگی تدریجی و دیر بازده است، اما این موضوع نباید موجب کم‌تحرکی شود؛ بلکه امروز حوزه فرهنگ باید متناسب با شرایط جامعه، تحرک و پویایی بیشتری داشته باشد.

وی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را روایتگری دانست و اظهار کرد: امروز با یک جنگ روایت‌ها مواجه هستیم. در چنین شرایطی، تولید محتوا و روایت صحیح واقعیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر محتوای قوی و دقیق تولید نشود، امکان ارائه روایت مؤثر نیز وجود نخواهد داشت.

آیت‌الله رمضانی افزود: قالب‌های هنری، رسانه‌ای، نمایشی و ادبی زمانی اثرگذار خواهند بود که از محتوای مناسب برخوردار باشند. بخشی از این محتوا باید در سطح ملی تولید شود و بخش دیگر نیز با توجه به شرایط بومی هر استان، بومی‌سازی و بازتولید شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان گیلان خاطرنشان کرد: گیلان از استان‌های ممتاز کشور است و از سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی برخوردار است. این ظرفیت‌ها باید بیش از گذشته در خدمت ارتقای فرهنگ عمومی قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر نقش رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی اظهار کرد: استان گیلان دارای نیروهای جوان، متخصص و توانمند در حوزه رسانه است و باید زمینه فعالیت و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر این افراد فراهم شود.

آیت‌الله رمضانی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع نظارت فرهنگی اختصاص داد و گفت: نظارت بر مراکز، مؤسسات و اماکن فرهنگی و هنری از وظایف مهم اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در شرایط کنونی این مسئولیت باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت استادان حوزه و دانشگاه در حوزه مشاوره‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی فرهنگی بدون بهره‌گیری از نظر متخصصان و صاحب‌نظران ممکن است با آسیب‌ها و خطاهایی همراه شود؛ از این رو استفاده از ظرفیت نخبگان علمی و فرهنگی ضروری است.

آیت‌الله رمضانی در ادامه با اشاره به اهمیت شورای فرهنگ عمومی استان، از وقفه چندماهه در برگزاری جلسات این شورا انتقاد کرد و گفت: شورای فرهنگ عمومی یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه فرهنگ استان است و تعطیلی یا تأخیر در برگزاری جلسات آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: این شورا باید به صورت منظم تشکیل جلسه دهد و مسائل مهم فرهنگی استان را مورد بررسی قرار دهد. مصوبات شورای فرهنگ عمومی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای وضعیت فرهنگی استان داشته باشد و مردم نیز حق دارند از نتایج و تصمیمات این شورا مطلع شوند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مدیران میانی، نخبگان جوان و نیروهای خلاق فرهنگی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت جهادی، حضور میدانی، تولید محتوای مؤثر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هستیم.

وی در پایان با اشاره به فرصت‌های ایجادشده در شرایط کنونی کشور گفت: هرچند دشمنان همواره به دنبال ایجاد تهدید هستند، اما می‌توان از دل همین تهدیدها فرصت‌های بزرگ ایجاد کرد. امروز جمهوری اسلامی ایران از اقتدار قابل توجهی برخوردار است و وظیفه مجموعه‌های فرهنگی آن است که این واقعیت را به‌درستی برای جامعه و افکار عمومی تبیین و روایت کنند.

آیت‌الله رمضانی همچنین خواستار گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله شب‌های شعر، محافل ادبی، برنامه‌های هنری میدانی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در میدان و خیابان شد.

در این دیدار، سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و معاونان و مدیران این اداره‌کل نیز گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان ارائه کردند.

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