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دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان:

ایجاد موانع در جریان عزاداری‌های محرم محکوم است/ عزاداری حسینی پیام وحدت و امنیت است، نه تهدید

۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
کد مطلب: 1830855
ایجاد موانع در جریان عزاداری‌های محرم محکوم است/ عزاداری حسینی پیام وحدت و امنیت است، نه تهدید

دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد که ایجاد مشکلات و موانع در جریان عزاداری‌ها اقدامی محکوم است و دولت باید هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، به محدودیت‌های اعمال شده در برگزاری عزاداری سیدالشهدا(ع) در سطح این کشور، به‌ویژه در ایالت پنجاب واکنش نشان داد.

وی با بیان اینکه این اقدامات نگرانی‌هایی را به همراه داشته نسبت به این وضعیت به دولت پاکستان هشدار داد.

شبیر حسن میثمی تأکید کرد که ایجاد مشکلات و موانع در جریان عزاداری‌ها اقدامی محکوم است و دولت باید هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.

وی همچنین با اشاره به رهنمودهای علامه سید ساجد علی نقوی، گفت: ایشان همواره ما را به حفظ صلح و امنیت دعوت کرده‌اند و ما نیز بر همین مسیر پایبند هستیم.

این عالم شیعه پاکستان گفت: عزاداران حسینی همواره بر وطن‌دوستی تأکید دارند و پیام عزاداری آنان، پیام ثبات، وحدت و امنیت در کشور است.

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