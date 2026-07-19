به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، در مسجد «بقیةالله» شهر کراچی، به ایراد سخنانی درباره شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و پیامهای آن پرداخت.
میثمی در این سخنانی اظهار داشت که شهادت رهبر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که مسیر پیروزی در رویارویی حق و باطل، از ایمان، مقاومت و استقامت میگذرد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور خود در مراسم تشییع پیکر شهید امت، آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای(ره) در ایران، اظهار داشت: «حضور میلیونی مردم در این مراسم نشان داد هر شخصیتی که برای دفاع از حق، اسلام و عزت امت اسلامی قیام کند، همواره در دلهای مردم جایگاه ویژهای خواهد داشت و با احترام و تکریم بدرقه خواهد شد.»
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان افزود: «توفیق حضور در زیارت و مراسم تشییع پیکر رهبر شهید را داشتم و از نزدیک شاهد وفاداری، بصیرت و استقامت مردم ایران بودم. زنان، مردان، جوانان و سالمندان، همگی با صدایی واحد بر ادامه راه رهبر شهید و پاسداری از آرمانهای او تأکید داشتند و عزم خود را برای ایستادگی در برابر دشمنان ابراز میکردند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت رهبر شهید گفت: «رهبر شهید با نثار خون خود بار دیگر ثابت کرد که در نبرد همیشگی حق و باطل، راه پیروزی از استقامت، ایمان و پایداری میگذرد. همچنین حضور گسترده مردم ایران در آیین تشییع، جلوهای از وفاداری، بیداری و انسجام ملی بود که همه نقشههای دشمنان را خنثی کرد.»
این عالم برجسته دینی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که در برابر فشار قدرتهای استکباری هرگز تسلیم نخواهد شد. هر ملتی که بر خداوند متعال توکل کند و در مسیر اهلبیت(ع) گام بردارد، ممکن است به مقام والای شهادت نائل شود، اما هرگز شکست نخواهد خورد.»
وی با اشاره به فرارسیدن ماه صفر و تداوم پیام عاشورا، خاطرنشان کرد: «عزت، سربلندی و بقای اسلام، مرهون قیام و فداکاری حضرت امام حسین(ع) است و زنده نگه داشتن روح و پیام کربلا، وظیفهای همگانی به شمار میرود. امروز بیش از هر زمان دیگری باید این پیام حیاتبخش به نسلهای جدید منتقل شود.»
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: «بیان تاریخ بر پایه دلیل، منطق و احترام، ضرورتی انکارناپذیر است تا نسل جوان بتواند حقیقت را از تحریف بازشناسد. همچنین مظلومیت اهلبیت(ع) و حقایق واقعه کربلا باید با شیوهای علمی، مستند و آگاهانه تبیین شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از برخی اقدامات و تحرکات علیه مراسم عزاداری در پاکستان، اظهار داشت: «مجالس عزاداری، دستههای عزاداری، سینهزنی و دیگر شعائر حسینی، بخشی جداییناپذیر از دین و فرهنگ اسلامی هستند و هرگونه محدودیت، مانعتراشی یا توطئه علیه این شعائر، برای جامعه مؤمنان پذیرفتنی نیست و با هر اقدامی که در جهت تضعیف یا محدود کردن عزاداری باشد، با قاطعیت مخالفت خواهد شد.»
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان همچنین از دولت ایالت سند و دیگر نهادهای مسئول خواست موانع و مشکلات موجود در برگزاری مراسم عزاداری را برطرف کرده، پروندههای تشکیلشده در این زمینه را مختومه سازند و زمینه بهرهمندی کامل شهروندان از آزادیهای دینی و انجام شعائر مذهبی را فراهم کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، مسلمانان را به همدلی، احترام متقابل و گفتوگوی علمی و اخلاقمدار فراخواند و گفت: «به جای دامن زدن به اختلافات، باید در پرتو آموزههای قرآن کریم و اهلبیت(ع)، با منطق، محبت، اخلاق نیکو و استدلال، مردم را به سوی حق و حقیقت دعوت کرد.»
حجتالاسلام والمسلمین شبیر میثمی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی جهان هشدار داد که گسترش دامنه جنگ در منطقه خاورمیانه میتواند پیامدهای سنگین اقتصادی برای سراسر جهان به دنبال داشته باشد و کشورهای مختلف را با بحرانهای جدی مواجه سازد.
وی همچنین مؤمنان را به پرهیز از اسراف، حفظ و مدیریت صحیح منابع، تقویت روحیه همکاری و یاریرسانی به نیازمندان توصیه کرد و این امور را از وظایف مهم جامعه اسلامی در شرایط حساس کنونی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی در پایان، با تأکید بر اهمیت تقویت ارتباط معنوی با خداوند، از مؤمنان خواست در شرایط کنونی، اهتمام ویژهای به دعا، قرائت زیارت عاشورا، دعای علقمه و توسل به اهلبیت(ع) داشته باشند و همواره برای عزت و سربلندی امت اسلامی، تحقق آرمانهای شهیدان و ناکامی دشمنان اسلام دست به دعا بردارند.
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