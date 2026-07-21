کتاب «منهج فقهی شیخ طوسی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اثر علمی «منهج فقهی شیخ طوسی» به همت استاد محمدحسن ربانی بیرجندی، از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان و پژوهشگر برجسته معاصر، منتشر و روانه بازار نشر شد.

این کتاب که در زمره آثار شاخص در حوزه منهج‌شناسی و سبک‌شناسی فقیهان امامیه قرار می‌گیرد، به واکاوی دقیق روش‌های علمی «شیخ‌الطائفه» اختصاص دارد؛ نویسنده در این اثر کوشیده است با رویکردی تحلیلی، ابعاد مختلف اجتهادی و علمی شیخ طوسی را مورد بازخوانی قرار دهد.

مباحث محوری مطرح شده در این اثر به شرح زیر است:

منهج فقهی شیخ طوسی؛

تبدیل فقه نصوصی به نثر؛

روش اجتهادی شیخ طوسی؛

منهج رجالی شیخ طوسی؛

روش شیخ طوسی در گردآوری اخبار؛

روش شیخ طوسی در علاج الحدیث؛

منهج اصولی شیخ طوسی؛

منهج شیخ طوسی در اضطراب سند.

کتاب حاضر، مجلد دیگری از مجلدات مجموعه‌ای گسترده‌تر با عنوان «منهج‌شناسی فقیهان امامیه» به شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای که استاد ربانی بیرجندی در مسیر نگارش آن، با هدف واکاوی و معرفی منهج‌ها، روش‌های اجتهادی و رجالی فقیهان بزرگ شیعه و نیز تبیین شاخصه‌ها و ویژگی‌های سبک علمی آنان گام برداشته و در حال انتشار است.

گفتنی است این اثر علمی در ۱۳۷ صفحه از سوی انتشارات نورالأمین وابسته به جامعة المصطفی العالمیة به زیور طبع آراسته شده و در دسترس علاقه‌مندان به مباحث فقهی و اصولی قرار گرفته است.

............................

پایان پیام/ 167