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حجت‌الاسلام‌ فلاحی:

ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸
کد مطلب: 1831018
ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر ابعاد معنوی و گسترده مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان، گفت: این آیین نیازمند نگاهی فراتر از محدوده‌های معمول شهری و برنامه‌ریزی مبتنی بر الگوهای موفقی همچون اربعین و کربلا است تا ضمن حفظ امنیت و شکوه مراسم، خدمات اولیه و رفاهی زائران نیز به‌صورت کامل تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر مقدس قم که با موضوع برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در شهر مقدس قم برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور اظهار داشت: در وضعیتی که هنوز نه در حالت جنگ قرار داریم و نه صلح کامل، جامعه اسلامی هنوز به‌طور کامل نتوانسته ابعاد فقدان این شخصیت بزرگ جهان اسلام را درک و تبیین کند.

وی افزود: برای شناخت و معرفی ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری، سال‌ها زمان و آثار متعدد علمی و پژوهشی مورد نیاز است، چراکه ایشان شخصیتی اثرگذار و الهام‌بخش در جهان اسلام بودند و فقدان ایشان، ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی به شمار می‌رود.

مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به ویژگی‌های خاص این مراسم تصریح کرد: آیین تشییع رهبر انقلاب، تفاوت‌هایی اساسی با مراسم‌های پیشین دارد و در عین شباهت‌هایی با اجتماعات بزرگ مذهبی همچون نیمه شعبان و اربعین دارد، دارای ویژگی‌های اختصاصی است؛ از جمله حضور اعضای بیت و خانواده مقام معظم رهبری که اهمیت و حساسیت این مراسم را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف ظرفیت‌های شهری در میزبانی از این رویداد افزود: در صورت تعریف قم با نگاهی جغرافیایی گسترده‌تر از محدوده‌های فعلی، امکان مدیریت بهتر جمعیت و افزایش ظرفیت‌های پذیرش زائران فراهم خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی دارد.

فلاحی ادامه داد: در صورتی که حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به‌عنوان محور اصلی و کانون برگزاری مراسم در نظر گرفته شود، باید مسیرهای دسترسی به این حرم نیز توسعه یافته و مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌ها با دقت و برنامه‌ریزی منسجم انجام گیرد.

وی سه اولویت اصلی در مدیریت این رویداد را برشمرد و گفت: حفظ امنیت و ایمنی، صیانت از شکوه و عظمت مراسم و تأمین نیازهای اولیه زائران از جمله آب آشامیدنی و خدمات پذیرایی حداقلی، از مهم‌ترین محورهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به حضور گسترده زائران خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای جمعیت، موضوعاتی همچون خدمات درمانی، امدادرسانی، تأمین داروهای ضروری و پیشگیری از بروز مشکلاتی نظیر گرمازدگی باید با آمادگی کامل مورد توجه قرار گیرد.

فلاحی با تأکید بر نقش مردم قم در میزبانی این رویداد بزرگ گفت: لازم است ساختار حضور شهروندان قمی به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم در قالب میزبانی محلی در محلات خود مستقر باشند و فضای مرکزی شهر برای خدمت‌رسانی به زائران و مهمانان آماده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است در مسیرهایی همچون بلوار بهار و حاشیه رودخانه نیز امکاناتی نظیر سرویس‌های بهداشتی و خدمات رفاهی پیش‌بینی شود؛ در مجموع، الگوی مدیریت این مراسم باید به سمت تجربه‌های موفق و مردمی همچون مدل کربلایی و اربعینی نزدیک شود تا زمینه میزبانی شایسته از جمعیت گسترده فراهم گردد.

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ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

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