ضرورت الگوگیری از مدل اربعین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین صفر فلاحی در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر مقدس قم که با موضوع برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در شهر مقدس قم برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور اظهار داشت: در وضعیتی که هنوز نه در حالت جنگ قرار داریم و نه صلح کامل، جامعه اسلامی هنوز بهطور کامل نتوانسته ابعاد فقدان این شخصیت بزرگ جهان اسلام را درک و تبیین کند.
وی افزود: برای شناخت و معرفی ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری، سالها زمان و آثار متعدد علمی و پژوهشی مورد نیاز است، چراکه ایشان شخصیتی اثرگذار و الهامبخش در جهان اسلام بودند و فقدان ایشان، ضایعهای بزرگ برای امت اسلامی به شمار میرود.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به ویژگیهای خاص این مراسم تصریح کرد: آیین تشییع رهبر انقلاب، تفاوتهایی اساسی با مراسمهای پیشین دارد و در عین شباهتهایی با اجتماعات بزرگ مذهبی همچون نیمه شعبان و اربعین دارد، دارای ویژگیهای اختصاصی است؛ از جمله حضور اعضای بیت و خانواده مقام معظم رهبری که اهمیت و حساسیت این مراسم را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف ظرفیتهای شهری در میزبانی از این رویداد افزود: در صورت تعریف قم با نگاهی جغرافیایی گستردهتر از محدودههای فعلی، امکان مدیریت بهتر جمعیت و افزایش ظرفیتهای پذیرش زائران فراهم خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدماترسانی دارد.
فلاحی ادامه داد: در صورتی که حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بهعنوان محور اصلی و کانون برگزاری مراسم در نظر گرفته شود، باید مسیرهای دسترسی به این حرم نیز توسعه یافته و مدیریت ورودیها و خروجیها با دقت و برنامهریزی منسجم انجام گیرد.
وی سه اولویت اصلی در مدیریت این رویداد را برشمرد و گفت: حفظ امنیت و ایمنی، صیانت از شکوه و عظمت مراسم و تأمین نیازهای اولیه زائران از جمله آب آشامیدنی و خدمات پذیرایی حداقلی، از مهمترین محورهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به حضور گسترده زائران خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای جمعیت، موضوعاتی همچون خدمات درمانی، امدادرسانی، تأمین داروهای ضروری و پیشگیری از بروز مشکلاتی نظیر گرمازدگی باید با آمادگی کامل مورد توجه قرار گیرد.
فلاحی با تأکید بر نقش مردم قم در میزبانی این رویداد بزرگ گفت: لازم است ساختار حضور شهروندان قمی بهگونهای مدیریت شود که مردم در قالب میزبانی محلی در محلات خود مستقر باشند و فضای مرکزی شهر برای خدمترسانی به زائران و مهمانان آماده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است در مسیرهایی همچون بلوار بهار و حاشیه رودخانه نیز امکاناتی نظیر سرویسهای بهداشتی و خدمات رفاهی پیشبینی شود؛ در مجموع، الگوی مدیریت این مراسم باید به سمت تجربههای موفق و مردمی همچون مدل کربلایی و اربعینی نزدیک شود تا زمینه میزبانی شایسته از جمعیت گسترده فراهم گردد.
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