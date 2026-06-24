به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، امروز چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ در مراسم صبح تاسوعای حسینی که در حرم مطهر حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام رشت برگزار شد، با تبیین مفهوم «حیات» و «مرگ» در آموزههای اسلامی، تأکید کرد که مقصود از حیات در معارف اهلبیت(ع)، صرف زنده بودن و برخورداری از حیات نباتی و حیوانی نیست، بلکه حیات حقیقی انسان در گرو معرفت، ایمان، اخلاق، تربیت عقل و نفس و حرکت آگاهانه در مسیر الهی است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرازهایی از زیارات و ادعیه که در آن از خداوند درخواست میشود حیات و مرگ انسان همانند حیات و مرگ آلالله قرار گیرد، اظهار کرد: این حیات و مرگ، حیات و مرگ غیر اختیاری و طبیعی نیست؛ زیرا آمدن و رفتن انسان از این دنیا در اختیار او نیست. آنچه در اختیار انسان قرار گرفته، ارادهای است که خداوند به او عطا کرده تا آن را در مسیر حیات جاودانه و کمال حقیقی به کار گیرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه شناخت صحیح زندگی، فهم درست مرگ را نیز به دنبال خواهد داشت، افزود: بسیاری از آنچه در حوزه رفاهیات، امکانات مادی و ظواهر زندگی مطرح میشود، حقیقت حیات انسان را تشکیل نمیدهد. دارایی واقعی انسان آن چیزی است که پس از مرگ نیز همراه او باقی میماند و از او جدا نمیشود.
وی با اشاره به دیدگاه حکمای اسلامی درباره سعادت و حیات انسان تصریح کرد: قرآن کریم و اهلبیت(ع) انسانهایی را که از حیات ظاهری برخوردارند، به سوی حیات برتر دعوت میکنند؛ چنانکه آیه «استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم» بیانگر آن است که انسان باید به حیاتی فراتر از زندگی مادی دست پیدا کند.
آیتالله رمضانی خاطرنشان کرد: اموال، امکانات و تعلقات دنیوی با مرگ از انسان جدا میشوند، اما عقاید حقه، صفات الهی، فضائل اخلاقی و آنچه با جان انسان پیوند خورده است، سرمایههای حقیقی او محسوب میشوند و در همه عوالم همراه وی خواهند بود.
دارایی حقیقی انسان، ایمان و صفات الهی است
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه آرامش حقیقی انسان در پرتو همین سرمایههای معنوی حاصل میشود، گفت: حیات انسان به میزان فهم، ادراک و ارتباط او با خدای متعال بستگی دارد. هرچه این ارتباط عمیقتر باشد، انسان از حیات کاملتری برخوردار خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به دیدگاه ابنسینا درباره مرگ و رساله «دفع الغم عن الموت» اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل ترس انسان از مرگ، نشناختن حقیقت آن است. انسان تنها یک بار زندگی و یک بار مرگ را تجربه میکند و به همین دلیل نسبت به آن دچار ابهام و نگرانی میشود.
وی با استناد به روایتی از امام هادی(ع) افزود: آن حضرت در پاسخ به این پرسش که چرا مردم از مرگ میترسند، فرمودند «زیرا آن را نمیشناسند». اگر انسان حقیقت مرگ را به عنوان انتقال به مرتبهای برتر از حیات درک کند، بسیاری از نگرانیهای او برطرف خواهد شد.
آیتالله رمضانی دلبستگی به امور مادی، بیاطلاعی از عالم پس از مرگ، نگرانی از عذاب الهی و وابستگی به لذتهای زودگذر دنیوی را از دیگر عوامل ترس انسان از مرگ دانست و گفت: کسانی که زندگی خود را بر پایه ایمان، عمل صالح و تقوا بنا کردهاند، مرگ را پایان نمیدانند، بلکه آن را پلی برای رسیدن به حیات جاودانه تلقی میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مفهوم صبر، آن را به دو نوع «صبر غیر اختیاری» و «صبر اختیاری» تقسیم کرد و گفت: صبر در برابر مصیبتها، بیماریها، فقدان عزیزان و حوادث طبیعی از نوع صبر غیر اختیاری است که برای آن پاداش الهی وعده داده شده است.
شناخت مرگ، انسان را از هراس و دلبستگی میرهاند
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: اما صبر اختیاری از جایگاه والاتری برخوردار است؛ بدین معنا که انسان با اراده و اختیار خود از برخی لذتها و خواستههای نفسانی عبور کند و برای رسیدن به ارزشهای والاتر، ایثار و گذشت را انتخاب کند.
وی ادامه داد: لذتهای انسان تنها در لذتهای مادی خلاصه نمیشود، بلکه لذتهای عقلی، معنوی و عبادی مراتبی بسیار بالاتر دارند. لذت عبادت، خدمت به دیگران، ایثار، کشف حقیقت و فهم معارف الهی از جمله لذتهایی هستند که انسان را به حیات حقیقی نزدیک میکنند.
آیتالله رمضانی با اشاره به سخنان سیدالشهدا(ع) درباره مرگ و زندگی اظهار کرد: امام حسین(ع) مرگ با عزت را سعادت و زندگی در کنار ستمگران را ننگ میدانست. این نگاه، انسان را از وابستگی به دنیا و ترس از مرگ رها میکند و به او قدرت ایستادگی در برابر ظلم میبخشد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: پیام عاشورا، آزادی انسان از هرگونه بندگی غیر خداست و همین پیام موجب شده است که نهضت حسینی در طول تاریخ الهامبخش ملتها و آزادیخواهان جهان باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در بخش پایانی سخنان خود به شخصیت و سیره امام شهید پرداخت و گفت: امام شهید در برابر بزرگترین جنایتکاران زمانه ایستاد و از تهدیدها هراسی به دل راه نداد. او با گفتمانی عزتمند، مقتدر و مبتنی بر ارزشهای الهی، به الگویی برای ملتهای آزاده تبدیل شد.
فرهنگ عاشورا، فرهنگ آزادی و ایستادگی در برابر ظلم است
وی افزود: امام شهید خود را فدای آرمانهای بزرگ انسانی و اسلامی کرد و برای عزت ملت ایران و آزادی ملتهای جهان تلاش نمود. همین روحیه موجب شد که پس از شهادتش نیز نام و راه او الهامبخش نسلهای مختلف باشد.
آیتالله رمضانی با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین راههای دستیابی به اقتدار ملی، رشد علمی است و به همین دلیل نیز در بیانیه گام دوم انقلاب، پیشرفت علم در صدر توصیهها قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی و خون شهدا دو معجزه بزرگ دوران معاصر هستند. خون شهدا مرزهای جغرافیایی را درنوردید، ملتها را بیدار کرد و ادبیات جدیدی از مقاومت، خودباوری و ایستادگی در برابر سلطه را در جهان پدید آورد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی فرهنگ عاشورا، تقویت حیات معنوی، گسترش علم، اخلاق و معنویت و حرکت در مسیر عزت و استقلال هستیم؛ مسیری که شهدا با خون خود آن را برای ملتها ترسیم کردند.
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