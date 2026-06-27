مجله آمریکایی «نیوزویک» در گزارشی به تغییر قابل توجه مواضع تاکر کارلسون پرداخت و نوشت این چهره رسانهای سرشناس در گفتوگو با شبکه «اسکای نیوز» اعتراف کرده است که سالها در برنامههای تلویزیونی، اسلام و مسلمانان را تهدید معرفی میکرد، اما اکنون معتقد است آن دیدگاهها نادرست بوده و خود نیز تحت تأثیر فضایی هیجانی قرار داشته است.
کارلسون همچنین با اشاره به تغییر نگاه خود نسبت به رژیم صهیونیستی اظهار داشت اسرائیلی که سالها پیش دیده، با وضعیت کنونی آن تفاوت زیادی دارد و از شرایط فعلی این رژیم ابراز تأسف کرد. او پیشتر نیز حمایت خود از دونالد ترامپ را پس گرفته، از حمایتهای گذشتهاش عذرخواهی کرده و از حزب جمهوریخواه جدا شده است.
بر اساس این گزارش، کارلسون در سالهای گذشته بارها به دلیل اظهارات ضداسلامی و حمایت از سیاستهایی مانند ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان به آمریکا مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته بود. با این حال، از اواخر سال ۲۰۲۵ لحن خود را تغییر داده و حملات علیه مسلمانان را محکوم کرده و بخشی از فضای اسلامهراسی در آمریکا را ناشی از تبلیغات حامیان رژیم صهیونیستی دانسته است. گزارش «نیوزویک» همچنین این تغییر مواضع را همزمان با کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از رژیم صهیونیستی و تغییر نگرش بخشی از جامعه آمریکا نسبت به مسلمانان ارزیابی کرده است.
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