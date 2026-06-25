به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین احمد پناهیان در مجلس عزاداری عصر تاسوعای حسینی در حرم بانوی کرامت با اشاره به فرمایش امام صادق علیهالسلام درباره روز تاسوعا، اظهار داشت: امروز روزی است که سیدالشهدا علیهالسلام و اهل بیت طاهرینش محاصره شدند و اباعبدالله به استضعاف کشیده شد. استضعاف یعنی امام قوی است، اما کاری از دستش برنمیآید؛ چون امت با یکدیگر اختلاف دارند و این اختلاف، دست امام را میبندد.
وی با اشار به روایتی از امامم صادق علیه السلام که فرمودند اطاعت از ما، نظامبخش ملت است و امامت ما، امانی برای جلوگیری از تفرقه، افزود: رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمودند من هم رسول رحمتم و هم رسول حماسه و جنگ. دین اسلام، دین جهاد و مبارزه است. پیامبر اکرم فرمودند من برای جهاد مبعوث شدم، نه برای کشاورزی. امروز دشمنان با استفاده از روایات جهاد، شمشیر بر سر شیعیان میکشند، اما ما باید این آموزهها را در مسیر حق به کار گیریم.
پناهیان با اشاره به نقشه دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه، تصریح کرد: دشمن برای تضعیف امامت، بر روی اختلافافکنی در بدنه امت سرمایهگذاری میکند. موساد و سرویسهای اطلاعاتی دشمن، رسماً اعلام کردهاند که بر روی اختلافهای ریز خانوادگی در ایران سرمایهگذاری میکنند تا جامعه را از هم بپاشند؛ بنابراین امروز وظیفه ما حفظ وحدت و انسجام است.
سخنران حرم مطهر با اشاره به ویژگیهای حضرت ابوالفضل العباس علیهالسلام، گفت: امام سجاد علیهالسلام درباره عموی خود فرمودند عباس(ع) بصیرتی نافذ و ایمانی استوار داشت. غیرت عباسی، یعنی غیرتی که اجازه نمیدهد حرمت امام هتک شود. در صلوات مشهور شیخ بهایی، پس از «شجاعت الحسینیة»، عبارت «وَ الْغَیْرَةِ الْعَبَّاسِیَّةِ» آمده است. این غیرت، همان غیرتی است که حضرت عباس را در کربلا به میدان کشاند.
وی در ادامه با اشاره به ماجرای اماننامه شمر برای حضرت عباس، خاطرنشان کرد: شمر بن ذیالجوشن به دلیل نسبت فامیلی با حضرت امالبنین، اماننامهای برای حضرت عباس و برادرانش آورد. اما حضرت عباس با بصیرت نافذ خود، این اماننامه را رد کرده و فرمودند مرگ بر تو و امیرت، تو به ما امان میدهی در حالی که پسر رسول خدا امان ندارد.
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